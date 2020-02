Eurobarometr: Češi patří v EU k největší optimistům v hodnocení situace v zemi

Národní zprávu z průzkumu dnes zveřejnilo Zastoupení Evropské komise v ČR.

Kladné vnímání ekonomické situace Česka jeho občany se meziročně zvýšilo o dva procentní body. Stejně přibylo i pozitivních hodnocení zaměstnanosti v ČR. S 80 procenty kladných hlasů tak Češi v tomto hodnocení skončili na třetím místě za Dánskem a Nizozemskem. Celoevropský průměr je 43 procent. V roce 2016 stav zaměstnanosti v ČR považovalo za dobrý 60 procent lidí, uvádí pro porovnání národní zpráva.

Podle Eurobarometru se proti roku 2018 mezi Čechy zvýšila i důvěra v EU, přesto zůstává se 39 procenty na páté nejnižší hodnotě ze všech zkoumaných zemí. V roce 2018 činila 32 procent a před pěti lety, od kdy se důvěra Čechů v EU zvyšuje, 27 procent. Spolu s důvěrou v unii roste mezi Čechy i důvěra v národní instituce a vládu.

Za nejlepší, co EU přinesla, Češi považují volný pohyb, mír, výměnný studijní program Erasmus a ekonomickou sílu unie. V negativním významu si Češi s unií spojují hlavně byrokracii, plýtvání penězi a nedostatečnou kontrolu hranic.

Při dotazu, na co by měla unie vynakládat peníze, obyvatelé ČR na prvním místě uvedli zaměstnanost a sociální věci. Tuto variantu podpořilo 42 procent dotázaných. Následovala obrana a bezpečnost s 40 procenty souhlasných stanovisek a ochrana životního prostředí a klimatu s 34procentní podporou. O potřebnosti investic do ochrany životního prostředí bylo meziročně přesvědčeno o sedm bodů více Čechů. Podle průzkumu to byl prakticky jediný atribut, který proti předchozímu roku získal na důležitosti, ostatní oblasti na ní spíše ubraly.

Průzkum se uskutečnil loni mezi 14. do 29. listopadem a zúčastnilo se ho 1013 lidí starších 15 let. Průměr EU zahrnuje i postoje obyvatel Spojeného království, které tehdy bylo ještě členem unie. Většina ukazatelů je tak srovnávána s průměrem pro 28 evropských zemí.