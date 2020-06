Exkluzivně: Matce zemřelého Tadeáše nabídli azyl, policie nikoho neobvinila, říká starosta

Nic nenasvědčovalo tomu, že pracovnice OSPOD Mělník jednají s drogově závislou matkou, která se na tamní oddělení v květnu dvakrát obrátila s tím, že péči o kojence hůře zvládá a žadala o pomoc i s bydlením. Příbuzní matky Veroniky na sociálních sítích tvrdí, že užívá pervitin. „Mluvil jsem s pracovnicemi, které matčinu žádost projednávaly, a žádná z nich nezpozorovala, že by dotyčná jevila nějaké známky závislosti. Dokonce plně spolupracovala a hlavně chlapec byl shledán v naprostém pořádku,“ tvrdí v rozhovoru pro EuroZprávy.cz starosta Mělníka Ctirad Mikeš.

Matka zemřelého Tadeáše kontaktovala mělnický OSPOD osobně dvakrát, a to 11. a 13. května, i když na Mělníku neměla trvalé bydliště. „Matce pracovnice nabídly ubytování v azylovém domě na Mělníku a 13. května, kdy sociální oddělení vyhledala podruhé, ji pracovnice převezla k její rodině do Neratovic a veškerou dokumentaci předala tamnímu OSPOD,“ konstatuje komunální politik. Případ byl přezkoumán i Krajským úřadem Středočeského kraje.

Mělnické Oddělení sociálně – právní ochrany dětí není zatím ani v hledáčku Policie České republiky, což pro EuroZprávy.cz potvrdila i policejní mluvčí Markéta Johnová. „Policie nikoho z OSPOD Mělník neobvinila a ani na tamní oddělení svoji pozornost nesměřuje,“ prohlašuje mluvčí Johnová, která dodává, že ale policejní orgány prošetřují, zda ze strany matky nedošlo k zanedbání péče.

„I když pitva neprokázala cizí zavinění při úmrtí čtyřměsíčního kojence, je povinností policejního orgánu zjistit, zda nedošlo k protiprávnímu jednání osob, v tomto případě tedy ze strany matky zemřelého. Ani u ní zatím k žádnému obvinění nedošlo, vše je ve stadiu šetření,“ uvádí policejní mluvčí Markéta Johnová.

Matka Veronika vyrozuměla Policii ČR v pátek 29. května, a to kolem 18:30 hodin, že ji ze zámeckého parku v Hoříně zmizel kočárek, v němž ležel čtyřměsíční syn Tadeáš. Uvedla, že se opalovala, usnula, a když se probudila, zjistila, že postrádá potomka. Naznačila obavu, že někdo mohl mimino ukrást.

Následující den policisté oznámili tragickou zprávu, že hledaného kojence našli mrtvého. Nařízená pitva poté neprokázala cizí zavinění. Co se přesně stalo, Policie ČR zjištuje. „Stále probíhá šetření,“ zopakovala pro EuroZprávy.cz policejní mluvčí Markéta Johnová. Matka měla mít údajně rovněž problémy i s alkoholem.

Redakce se pokoušela sehnat stanovisko přímo OSPOD Mělník. Kontaktovala proto vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Petru Novotnou, která sdělila, že Městský úřad Mělník k postupu zdejšího OSPOD vydalo k celé kauze tiskové prohlášení (viz celé znění pod rozhovorem), a proto se nikdo ze sociálního oddělení do tisku vyjadřovat nebude.

DROGOVÁ ZÁVISLOST NEBYLA NA MATCE ZNATELNÁ

Pane starosto Mikeši, některá média už o víkendu naznačovala, že za tragickým osudem zemřelého Tadeáše může stát liknavost ze strany sociálních pracovnic OSPOD Mělník, jak toto obvinění vnímáte?

Důrazně jakékoli pochybení ze strany Oddělení sociálně – právní ochrany dětí odmítám. Nechal jsem vše detailně prošetřit a žádná z pracovnic se protiprávního jednání nedopustila. Matce, která se v krátké době na úřad obrátila dvakrát s tím, že hůře zvládá péči o čtyřměsíčního syna, bylo 11. května poskytnuto kompletní sociální poradenství a bylo jí ze strany OSPOD nabídnuto ubytování v azylovém domě, (toho ale matka nevyužila – poz. red). Na pracovnice se matka, která nemá trvalé bydliště na Mělníku, obrátila znovu 13. května a to byla převezena k její rodině do Neratovic, konkrétně k dědečkovi zemřelého kojence. Veškerou dokumentaci i s protokolem poté jedna z pracovnic předala tamnímu OSPOD.

Přesto se nemohu zbavit dojmu, že OSPOD Mělník mohl udělat více, třeba vydat předběžné opatření...

...tak to se vydává jen v evidentních záležitostech.

Dobře, ale co už může být evidentnějšího, než když se drogově závislá matka obrátí na OSPOD s tím, že péči o dítě nezvládá a nemá kde bydlet?

Mluvil jsem s pracovnicemi, které matčinu žádost projednávaly a žádná z nich nezpozorovala, že by dotyčná jevila nějaké známky závislosti. Dokonce plně spolupracovala a hlavně chlapec byl shledán v naprostém pořádku. Co měly podle vás dělat více? Vždyť pracovnice s kolegyněmi matku i s kojencem vzala, naložila do vozu a předala ji k její rodině, tedy do prostředí, na které byl Tadeáš zvyklý. O předané dokumentaci příslušnému OSPOD jsem už hovořil. Od 13. května jsme o této dámě neměli tedy žádné zprávy, v gesci to má už zmíněné jiné oddělení. Znovu tedy opakuji, nikdo na mělnickém oddělení nepochybil.

POLICIE ZATÍM NIKOHO Z ODDĚLENÍ NEOBVINILA

To říkáte ale vy. Přesto se chci zeptat, zda se neobáváte, že během vyšetřování může Policie ČR někoho z OSPOD Mělník obvinit?

Zatím takové signály nemáme a ani tomu nevěřím, že by se tak stalo. Znovu opakuji, vše jsem nechal detailně prošetřit a nezaznamenal jsem žádné protiprávní jednání ze strany sociálních pracovnic. Na tomto tragickém případu je vidět, že ani maximální péče a strarostlivost pracovnic nemůže ovlivnit život dětí. Soudní pitva přece prokázala, že kojenec nezemřel cizím zaviněním. Čemu podlehl, to ale nemohu říci, neboť jsem výsledky pitvy nečetl. Každopádně je to strašná rodinná tragédie, která pochopitelně zasáhla mě i pracovnice našeho OSPOD.

Jak si vysvětlujete, že matka se s problémy obrátila na Mělník, když má rodinu v Neratovicích? Údajně se měla s kočárkem několik dní toulat po okolí.

To nedovedu přesně říci. Ale Mělník a Neratovice leží blízko sebe.

Pořád je mně nejasná role Tadeášova dědečka, který se podle dalších příbuzných o matku s chlapcem vzorně staral, dokonce Veronice nabídl k užívání svůj třípokojový byt v Neratovicích, protože žije s družkou u ní. Proč podle vás nekontaktoval OSPOD on, když viděl, že jeho dcera péči nezvládá a navíc má problémy s drogami?

Dědečka ani nikoho z rodiny neznám, nikdy jsem s nimi nepřišel do kontaktu, a proto na váš dotaz nemohu odpovědět. Pravdou je, že dědeček alespoň náš OSPOD nikdy neinformoval. Myslím si, že nyní ze všeho nejvíce potřebuje rodina klid a bylo by dobré jim ho dopřát.

Vyjádření Městského úřadu Mělník k postupu OSPOD

V souvislosti s medializovaným případem úmrtí čtyřměsíčního chlapce území ORP Mělník považuje vedení města za nezbytné poskytnout ve věci vyjádření k postupu zaměstnanců úřadu při výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Při vědomí povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se nezletilého dítěte, ke kterému jsou pod sankcí pracovníci OSPOD zavázáni ustanovením § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, k věci uvádíme, že postup a jednotlivé kroky příslušných pracovníků byly přezkoumány a nebyla zjištěna žádná pochybení ve vztahu k povinnostem vyplývajícím z uvedeného zákona

Dne 11. 05. 2020 byl v souvislosti se zajištěním bezodkladného bydlení pro matku a dítě kontaktován zdejší OSPOD. Pod dohledem pracovnice OSPOD byla péče i bydlení pro matku s dítětem zajištěna. Po celou dobu byla matka s OSPOD spolupracující, dítě bylo shledáno zcela v pořádku. Matce bylo poskytnuto kompletní sociální poradenství a bylo jí ze strany OSPOD nabídnuto ubytování v azylovém domě. Na základě dalších získaných informací bylo následně dítě převezeno pracovníky OSPOD Mělník a předáno do péče širší rodiny dne 13.05.2020. Dítě bylo na rodinu i prostředí od narození zvyklé. O dalším výkonu sociálně-právní ochrany a postupu OSPOD Mělník byl vyrozuměn místně příslušný OSPOD podle místa trvalého pobytu dítěte, který převzal další výkon sociálně-právní ochrany dítěte.