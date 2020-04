Experti žádají konec věkové diskriminace v době pandemie

Experti to uvedli ve výzvě, kterou poskytli ČTK. Za tři dny text podepsalo přes 170 odborníků a odbornic z různých oborů. Lidé nad 65 let tvoří téměř pětinu obyvatel Česka.

"Směšování různorodých lidí do jedné, kalendářním věkem definované skupiny, vůči níž se přijímají stereotypní opatření, je nebezpečné a nežádoucí. Hrozí nevyužití lidských schopností, ponižující stigmatizace a segregace na jedné straně a přehlédnutí, zanedbání péče, strádání a ohrožení života těch potřebných na straně druhé," uvedla čtveřice. Do ní patří badatelka brněnské Masarykovy univerzity (MU) a viceprezidentka Výzkumného výboru pro stárnutí Mezinárodní sociologické asociace Lucie Vidovićová, geriatr Zdeněk Kalvach, Jan Lorman z organizace Život 90 a koordinátorka výzkumné sítě Stárnutí v Evropě Evropské sociologické asociace Lucie Galčanová Batista z MU.

Čtveřice poukazuje na to, že zdravotní komplikace u nákazy nesouvisejí s věkem, ale s jinými nemocemi, špatným zdravotním stavem či vyčerpaností. Podle expertů na problematiku stárnutí je označení "senior" ponižující a také neurčité a vágní, věk se nekryje se skutečným stavem člověka a podstatná část lidí nad 65 let je v dobré kondici, pracuje či působí ve významných funkcích, samosprávách i ordinacích.

"Nevytvářejme dojem nemohoucích starců a stařen," napsali autoři. Míní, že přijímání opatření jen podle věkové hranice vede k neúčelnému vydávání peněz a nesystémovému využívání zdravotních a sociálních služeb. Pozornost by se měla soustředit místo věku na stav a soběstačnost či zranitelnost potřebných.

Experti žádají uvážlivost při vyhlašování a provádění opatření proti nákaze i ve vyjádřeních v médiích. Pochybení by mohla mít podle nich dopad i po odeznění pandemie a projevit by se mohla v přístupu společnosti ke starším. Signatáři vyzvali, aby úřady ve svých pokynech a vystupující v médiích přestali užívat pojem "senior".

Podle expertů nouzový stav mění povědomí o tom, kdo je starý. Využít by se měl ale ke zvýšení respektu ke starším, ne k další stigmatizaci. Lidem by se měly vytvořit podmínky, pokud chtějí být aktivní a zapojit se, míní autoři.

Vedle české existuje i mezinárodní výzva proti věkové diskriminaci v době pandemie. Ta připomíná, že by si stát i společnost měly uvědomovat vyloučení starších lidí kvůli nákaze a měly by dopady kompenzovat podporou. Ošetření by se měla řídit potřebností, ne věkem. Není možné brát starší lidi jako pasivní, ignorovat jejich úsilí v boji s nemocí a vnímat je jako problém, nesmí se ohrozit solidarita mezi generacemi, shrnuje Galwayská výzva. Oba texty je možné podepsat na webu organizace Život 90.