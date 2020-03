Firmy mohou rodičům po zavření škol zajistit hlídání dětí

"Každý zaměstnavatel si musí posoudit, zda neumožní, aby děti byly přítomny s rodiči na pracovišti, zda věc nebude řešit ve spolupráci s odbory. Nepochybně je zde prostor pro zajištění individuálního hlídání například prostřednictvím studentů vysokých škol, které byly v současnosti také uzavřeny," uvedla Hospodářská komora.

Se zaměstnavateli se o pomoci rodičům podle místopředsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Víta Samka snaží jednat i odboráři. "Naše odborové organizace se velmi pohotově a flexibilně snaží, kde jsou pro to podmínky, hledat se zaměstnavatelem možnosti, jak v mimořádné situaci pomoci rodičům postarat se o děti. Situace je snadnější v nevýrobních podnicích. Hledají se nejrůznější řešení i ve výrobní sféře," sdělil ČTK Samek.

Řada rodičů zůstala se svými potomky po uzavření škol doma. Někteří z nich mohou využít ošetřovné z nemocenského pojištění. Dávku může dostat většina zaměstnanců a zaměstnankyň. Nárok na ni nemají zaměstnanci, kteří vykonávají práci malého rozsahu. Nezískají ji osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), i když si nemocenské pojištění platí. Čerpat ho nemohou ani pracovníci na dohodu a členové správních či dozorčích rad, uvádí ministerstvo práce na svém webu.

Ošetřovné činí za den 60 procent denního základu příjmu. Devět kalendářních dnů se poskytuje u dítěte do deseti let. Samoživitelům a samoživitelkám se pak platí až 16 dnů u školáka do 16 let.

Ministerstvo školství na svém webu uvedlo, že zavřené zůstanou i školní družiny. Školní kluby a střediska volného času mohou sice být v provozu, resort ho ale doporučil omezit či přerušit.

Hlídání může také zajistit firma. Využít je možné dohody. Dohoda o provedení práce zahrnuje nejvýš 300 hodin za kalendářní rok. Chybět v ní nesmí doba, na kterou se uzavírá. Pokud je výdělek do 10.000 korun měsíčně, sociální a zdravotní odvody se neplatí. Na dohodu o pracovní činnosti není možné pracovat týdně v průměru víc než 20 hodin. Je to tedy méně než poloviční úvazek. Často si takto přivydělávají třeba studenti či senioři. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se uzavírá, uvádí zákoník práce. Odměny u dohod nemohou být nižší než minimální mzda, která na hodinu teď činí 87,30 Kč.

Firma ale může na hlídání uzavřít i pracovní smlouvu. V ní musí být podle zákoníku práce popis druhu činnosti, tedy třeba hlídání a pomoc se školními povinnostmi. Nesmí chybět upřesnění místa výkonu i den nástupu. Takový zaměstnanec nemá pracovat víc než 40 hodin týdně a za den nejvýš 12 hodin. Vydělávat nesmí méně, než je minimální mzda. Nárok má i na dovolenou. Nutné je platit odvody. Pracovní poměr je možné uzavřít na dobu určitou, nebo na neurčito.