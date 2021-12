Formulář nebude třeba při individuální cestě, jinak dále i ze zelených zemí

Ministerstvo to dnes uvedlo v novém ochranném opatření, které aktualizovalo po rozhodnutí Městského soudu v Praze o zrušení povinnosti vyplnit formulář v případě individuální dopravy a návratu ze zemí s nízkým rizikem nákazy z minulého týdne.

Za individuální dopravu se podle opatření považuje cesta takovým dopravním prostředkem, ve kterém se přepravují pouze členové jedné domácnosti.

Stát formuláře po příjezdu do země zavedl kvůli koronavirové pandemii. Musí je vyplnit všichni starší šesti let, kteří v posledních 14 dnech byli déle než 12 hodin v cizině. Mezi takzvané zelené země s nízkým rizikem nákazy aktuálně patří v Evropě jen Vatikán. Z mimoevropských zemí pak Argentina, Austrálie, Bahrajn, Chile, Indonésie, Jižní Korea, Kanada, Katar, Kolumbie, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Peru, Rwanda, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Tchaj-wan a Uruguay. Seznam ministerstvo aktualizuje každý týden na základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

Dosud byly údaje z formulářů uchovávány po dobu jednoho roku, podle aktualizovaného opatření by to nově měly být pouze tři měsíce. Sloužit mají k potřebám nalezení rizikových kontaktů nakaženého, kontroly dodržování popříjezdových opatření či k určení časového výskytu mutací. K údajům mají přístup krajské hygienické stanice, sekce ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví a pracovníci Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Soud své rozhodnutí zdůvodnil tím, že v případě individuální dopravy formulář neobsahuje žádné údaje relevantní pro trasování, a nejde tedy o důvodný zásah do základního práva na ochranu soukromí. U nízkorizikových zemí je podle soudu malá pravděpodobnost, že hromadnou dopravou přicestuje nakažený člověk, což dal do kontrastu s intenzitou zásahu do soukromí.

Podle ministerstva ale není možné upustit od povinnosti vyplnit příjezdových formulář ani u zelených zemí, a to zejména kvůli nové variantě omikron. První import této varianty byl zjištěn po příletu ženy z Namibie, jež byla v té době právě na seznamu nízkorizikových zemí. "Pouze díky příjezdovému formuláři bylo možné dotrasovat osoby ze stejného letu a podrobit je testu," uvedl resort.

Jediným známým případem varianty omikron podle Státního zdravotního ústavu zůstává nákaza ženy z Liberce. V pozitivních vzorcích nadále v naprosté většině převažuje varianta delta a její subvarianty.