Hasiči 23 hodin likvidovali požár zásobníku na plyn v Českém Těšíně, hrozila exploze

ČTK to sdělil mluvčí hasičů Petr Kůdela. Kvůli hrozbě exploze byly evakuovány desítky lidí, zavřená byla i část Karvinské ulice.

Plyn unikal ze dvou propojených nadzemních zásobníků o objemu deseti metrů krychlových, které byly zaplněny z 80 procent. "Oba zásobníky začaly hořet ve čtvrtek brzy ráno, když nebylo vyloučeno jejich úmyslné zapálení. Událost si nevyžádala žádné zranění, i když až do čtvrtečního odpoledne hrozilo nebezpečí výbuchu. Zprovozněny již byly všechny přilehlé komunikace včetně Karvinské ulice," uvedl Kůdela.

Policisté už ve čtvrtek v souvislosti s požárem zadrželi jednadvacetiletého muže a případ začali vyšetřovat jako podezření z obecného ohrožení s trestní sazbou od tří do osmi let. Uvedli, že pracují s několika verzemi a blíže se zatím k příčinám požáru nevyjádřili. Mluvčí karvinské policie Zlatuše Viačková ČTK řekla, že dnes dopoledne budou technici ohledávat místo požáru. "Čekali jsme na to, až to bude bezpečné," řekla. Dodala, že kriminalisté budou také vyslýchat zadrženého muže.

První zásobník uhasl už ve čtvrtek odpoledne, kdy pominulo i riziko exploze, druhý dál pomalu dohoříval s minimálním tlakem úzkého sloupce plamenů a bez nutnosti dalšího ochlazování vodou. Hasiči pomocí termokamery pravidelně kontrolovali jeho teplotu i v noci. "Do čtvrtečního večera bylo na hašení a především ochlazování použito více než 1000 metrů krychlových vody," uvedl Kůdela.

Druhý zásobník byl definitivně uhašen dnes okolo 02:00. Místo nyní budou prozkoumávat vyšetřovatelé hasičů a policie.