Hasiči dnes zasahovali kvůli větru 31krát častěji než obvykle

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Hasiči v Česku dnes zasahovali kvůli silnému větru skoro jednatřicetkrát častěji než v jiné dny. Zásahů bylo od půlnoci do 21:00 dohromady 4969, a to hlavně kvůli popadaným stromům a větvím. Takzvaných technických zásahů přitom bývá průměrně 162 za celý den. ČTK to sdělila mluvčí generálního ředitelství hasičů Nicole Studená. Vichřice způsobila problémy v silničních i železniční dopravě, bez proudu zůstaly desítky tisíce odběratelů.