Část Česka sužují lijáky. Hladiny řek stoupají, hasiči mají více výjezdů

Výjezdy hasičů kvůli počasí začaly v pondělí ráno, klid byl odpoledne. Pokračovalo se večer, přes noc a opět dnes ráno a dopoledne.

"Vesměs šlo o popadané stromy a větve. Nejčastěji jsme vyjížděli na Brněnsko, a to v 11 případech," uvedl mluvčí hasičů Filip Venclovský. V Brně hasiči odstraňovali následky deště v pěti případech, na Blanensku vyjížděli sedmkrát. Například na Znojemsku evidují tři výjezdy.

Na jihu Moravy v pondělí vydatně pršelo, s deštěm musejí lidé počítat i dnes. Meteorologové předpokládají, že bude místy vydatný.

Křetínka v Prostředním Poříčí na Blanensku dosáhla prvního stupně už v pondělí v 15:00, hodinu poté, a to až do 21:00, byla na druhém stupni. Následně se hladina snížila na první povodňový stupeň, od dnešních 10:00 je však znovu na druhém povodňovém stupni, a to se stoupající tendencí. Kolem 11:00 byla hladina na 111 centimetrech, druhý stupeň se v místě vyhlašuje při dosažení 90 centimetrů.

Svratka ve Veverské Bítýšce dosáhla prvního povodňového stupně v 11:00, vyhlašuje se při dosažení hladiny 190 centimetrů. Na první povodňový stupeň se ve stejnou dobu dostala i Rokytná v Moravském Krumlově, první povodňový stupeň se zde vyhlašuje při dosažení výše hladiny 120 centimetrů. Hladina výrazněji stoupá i na Dyji, prvního povodňového stupně řeka zatím nedosáhla.

Hladina řeky Svratky na Žďársku se dnes znovu dostala na první povodňový stupeň. Kvůli vytrvalým dešťům stouply hladiny některých řek a potoků na Vysočině už v pondělí odpoledne. Hasiči měli od té doby v souvislosti s počasím asi 50 zásahů, odstraňovali stromy, čerpali vodu nebo pročišťovali koryta. Podle některých starostů jsou zanesená i kvůli nedůslednému úklidu po těžbě dřeva.

Dřevo zachycené u lávky jednoho z domů museli hasiči v pondělí odstraňovat v obci Vír na Žďársku. "Bojujeme s tím, že teď při těžbě v lese vlastníci moc nedbají toho, aby se do toků nemohlo dostat dřevo. Myslím si, že v některých případech jsme měli štěstí. V momentě, kdy by hladina ještě víc stoupala, dřevo přiteklo do obce, byl by možná větší problém. Zatím to následky nemělo, ale mohlo by mít," řekl ČTK starosta Víru Ladislav Stalmach.

Svratka v Dalečíně na Žďársku je dnes na prvním povodňovém stupni přibližně od 8:00, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Přes noc její hladina opadla. V pondělí se na prvním povodňovém stupni držela od 15:00 do 22:00. Na první stupeň se v pondělí dostal i potok Balinka v obci Baliny na Žďársku nebo Rokytná v Příštpu na Třebíčsku, jejíž hladina opadla dnes po 8:00. Její hladinu tam ale podle starosty Antonína Vítámváse ovlivňuje stavba opěrné zdi před obcí. "Udělali malé krýtko, bahno hodili na bok, tak se jim to zaplavuje, jinak je Rokytná ještě v korytě," řekl Vítámvás.