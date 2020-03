Hasiči na Rozvadově postavili stanoviště pro kontroly řidičů

Podobné kontroly budou fungovat od pondělních 7:00 na deseti vybraných přechodech v ČR, řekl dnes ČTK v Rozvadově mluvčí Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR Rudolf Kramář.

Na třech z deseti vybraných míst budou podle něj společně policisté, celníci i hasiči. V Rozvadově budou hasiči ze záchranného útvaru, jinde v zemi z krajských sborů HZS. "Hasiči nemají oprávnění stavět vozidla, zatímco police a celníci nemají oprávnění plnit mimořádný úkol ze zákona, takže se vhodně doplňujeme," řekl ke spolupráci celníků, hasičů a policie.

Policisté a celníci budou zastavovat a navádět auta ke kontrolnímu stanovišti a rozdávat informační letáky ke koronaviru, hasiči budou měřit teplotu. "Teploměry od ministerstva zdravotnictví jsou k dispozici, policie je bude distribuovat v průběhu noci, nejpozději zítřejšího (pondělního) rána, aby se mohlo v 7:00 začít," řekl Kramář. Hasiči nepotřebovali k plnění úkolu žádné speciální školení, protože mají kurz neodkladné předlékařské péče a díky tomu vědí, jak správně měřit teplotu, dodal.

Pokud hasiči u někoho zjistí zvýšenou teplotu, oznámí to veliteli stanoviště, jenž bude kontaktovat krajskou hygienickou stanici, která nařídí další postup. "Hasiči budou v rámci výkonu služby používat respirátory, ochranný štít a latexové rukavice, aby došlo k zamezení přenosu případné infekce koronaviru," popsal opatření Kramář. Hasiči mají připravené i ochranné obleky Mikrogard, použijí je ale jen v případě, že by museli nějak manipulovat s lidmi, u nichž by zjistili podezření na možnou přítomnost koronaviru.

Zázemí pro kontroly nebylo nutné budovat na všech deseti vybraných přechodech. Kde to je možné, využije se současná infrastruktura. Policie bude ve spolupráci s celní správou a hasiči předávat cestujícím na hraničních přechodech Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Dolní Dvořiště, Strážný, Mikulov, Hatě, Břeclav, Cínovec a Pomezí letáky s informacemi v češtině, angličtině a němčině.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) tiskla resortní tiskárna letáky celý víkend. Policie si už ráno odvezla 150.000 kusů, 125.000 letáků dostanou České dráhy, uvedl na twitteru.

Vědět, co dělat, je nejúčinnější zbraní proti šíření koronaviru. Tiskárna @vnitro celý víkend tiskne informační letáky určené na nádraží a hraniční přechody. 150 000 ks si už ráno odvezla @PolicieCZ, připravených je 125 000 pro @ceskedrahy_ a tiskneme další letáky na zítra ráno. pic.twitter.com/PBA9SFn3Gu — Jan Hamáček (@jhamacek) March 8, 2020

Hasiči budou na hraničních přechodech namátkově měřit teplotu lidem, kteří se vracejí do Česka. Pokud někomu naměří teplotu nad 38 stupňů, kontaktují linku 112 a příslušnou hygienickou stanici podle místa bydliště osob. Ty pak budou po konzultaci umísťováni do domácí karantény nebo nemocnic. "Pokud se bude jednat o cizince, tak budou vyzváni k návratu do své země nebo do své vlasti, případně bude postupováno stejným způsobem jako u českých občanů," řekla večer na tiskové konferenci vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO).

V Česku bylo zatím testováno na koronavirus 787 lidí. Nakažených jich je podle ministerstva zdravotnictví 28. Celkem 24 případů má souvislost s Itálií, která je nejpostiženější zemí v Evropě. Od soboty ministerstvo zdravotnictví zavedlo opatření, které dopadá na lidi vracející se z Itálie. Týká se českých občanů a cizinců, kteří v Česku trvale a přechodně žijí nebo pracují. Mají povinnost ohlásit se po návratu lékaři a zůstat ve dvoutýdenní karanténě.