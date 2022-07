Hasiči od úterního večera udržují hranice požáru na 1000 hektarech

Les v národním parku hoří čtvrtým dnem. U požáru na místě zasahuje téměř 500 hasičů, další je postupně střídají. Nasazena jsou také dvě letadla a sedm vrtulníků.

"Evakuované obce jsou stále chráněné. Požár do nich nepronikl. Stejně tak jsme nemuseli evakuovat obec Janov, je zcela chráněna," uvedl Rudolf. Ohnisko se rozhořívá u zámečku nedaleko obce Vysoká Lípa. "Je to ale uvnitř perimetru, takže hranice se nikam nezvětšuje a taktéž máme jedno větší ohnisko u Malé Pravčické brány," doplnil Rudolf, podle kterého je situace stabilizovaná.

Už v noci začali hasiči s likvidací ohnisek nad pravým břehem toku Kamenice ve Hřensku. Později se nad ohnisky začaly střídat vrtulníky, které na ně shazovaly vodu s bambi vaků. Nasazena byla také výšková technika. "Hřensko je naprosto chráněné," dodal mluvčí.

Ústecký kraj nevyhlásil zákaz vstupu do lesů, přestože o zákazu dopoledne mluvil ředitel Správy národního parku České Švýcarsko Pavel Benda. Kraj ale dnes zakázal kouření či rozdělávání ohňů v lesích v regionu. Na místo dorazily posily z dalších krajů, pomáhají vrtulníky ze zahraničí a do Česka odpoledne přiletěly dva speciální hasicí letouny z Itálie. Piloti letounů Canadair si nyní prozkoumají požářiště a poté se rozhodne o dalším postupu. Vodu by mohla letadla nabírat z jezera Milada u Ústí nad Labem, které je asi 30 kilometrů od požáru a od čtvrtka bude pro veřejnost uzavřeno.