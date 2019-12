Hasiči se děsí silvestrovských oslav, počet požárů každým rokem roste

Na přelomu roku hoří častěji než v období Vánoc a škody jdou do milionů korun. Tradičně nejvíc novoročních požárů je ve velkých městech. V Praze letos měli hasiči první výjezd pouhých 31 sekund po silvestrovské půlnoci. Nárůst požárů především od zábavní pyrotechniky zaznamenalo i Brno. Tam k prvnímu požáru roku 2019 vyjeli hasiči tři minuty po půlnoci.

V posledních pěti letech značně narostl počet požárů v časných ranních hodinách nového roku. "Je evidentní, že mnohé z těchto požárů vznikly v souvislosti s používáním pyrotechniky," uvedla Studená.

Mezi příčinami jsou neopatrnost, nedbalost, nesprávná manipulace s pyrotechnikou a nedodržování bezpečnostních doporučení. "V mnoha případech je na vině i nadměrná konzumace alkoholu, která způsobuje, že lidé přestávají být dostatečně ostražití," doplnila mluvčí.

Lidé by měli podle hasičů kupovat jen zábavní pyrotechniku s návodem v češtině a certifikační značkou, skladovat se má mimo dosah ohně. Odpalovat by se měla pouze na volném prostranství, minimálně 100 metrů od obydlí, tak aby neohrozila něčí zdraví nebo majetek. S pyrotechnikou nesmějí manipulovat děti bez dozoru dospělých, neměli by jí používat lidé pod vlivem alkoholu. Petardy mohou při nevhodném odpálení poškodit sluch, varovali hasiči.

Podle zákona o požární ochraně si musí každý počínat tak, aby nezpůsobil požár, upozornila Zaoralová. "Jinak mu může být ze strany hasičů udělena pokuta až do výše 25.000 Kč," doplnila.