Hasiči v Českém Švýcarsku přešli do požárního útoku

Zmenšit celkovou plochu požáru se dnes hasičům nepodařilo, nadále zůstává o rozloze asi dva krát pět kilometrů. Na řadu míst se technika stále nedostane, problematická je například Edmundova soutěska nebo okolí česko-německé hranice. Novinářům to řekla mluvčí hasičů Martina Götzová.

Při hasebním útoku se hasiči dostávají do požářiště blíže k ohniskům, následně prolévají takzvanou hrabanku a popadané stromy, aby zabránili opětovnému vzniku požáru.

Podle Götzové zatím nelze vyloučit, že je na některých místech nadále plamenné hoření, v silně zakouřených prostorech se to podle ní špatně posuzuje. V Hřensku a okolí zasahuje asi 750 hasičů z celé České republiky. Na noc se vystřídají, během noci budou udržovat současné pozice.

Zatím není jasné, kdy se evakuovaní lidé na Děčínsku budou moci vrátit domů

Podle hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera (ANO) není zatím jasné, kdy se budou moci do svých domovů vrátit lidé, kteří se museli evakuovat před požárem v Národním parku České Švýcarsko. Odhaduje, že to může trvat i několik týdnů. Dočasný domov si podle něj muselo najít zhruba 200 obyvatel oblasti, většina z nich zamířila k příbuzným, náhradní ubytování kraj zajišťoval jen pro sedm lidí, řekl dnes na dotaz ČTK Schiller.

Les v národním parku začal hořet v neděli a požár se rozšířil i přes hranice do Saska. Podle satelitních snímků oheň zasáhl území o rozloze 1060 hektarů. Už v pondělí museli hasiči kvůli požáru evakuovat 80 lidí z Pravčické brány a také účastníky tábora u Dolského mlýna. Postupně pak museli odejít také obyvatelé a turisté z obcí Vysoká Lípa, Mezná, Mezní Louka a také z části Hřenska. "Pokud hasiči neřeknou, že je to bezpečné, tak se ti lidé nebudou moci vrátit," doplnil hejtman. Příkladem je podle něj Mezná, kde je velmi příkrá soutěska a proti ohni se obtížně brání. "Jeden den jsme myslili, že už bude možné se tam vrátit, a pak znova začalo hořet," řekl.

Výhodou podle hejtmana je, že většina obyvatel našla ubytování u příbuzných a kraj se musel postarat jen o sedm lidí, kteří potřebovali pomoc. "Mám v plánu je příští týden navštívit, jestli něco nepotřebují nebo jestli jim ubytování, které mají, vyhovuje, protože, jak to vypadá, tak to bude na delší dobu. Mysleli jsme si, že to bude na dva tři dny, ale ono to tak nebude, možná to budou i týdny. Nikdo je tam nepustí, dokud to nebude zabezpečené," dodal Schiller.

Celkově bylo podle Schillera nutné z oblasti evakuovat kolem dvou set obyvatel a také desítky turistů. Už několik dní se spekuluje o návratu obyvatel do Vysoké Lípy, kterou se před ohněm podařilo uchránit a od níž je oheň poměrně daleko. Hejtman o tom chce s hasiči jednat po neděli. "Ale v rámci bezpečnosti bych nedoufal, že to bude v příštím týdnu, možná až v tom dalším," dodal.