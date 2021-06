Hasiči z Karlovarského kraje nabídli jižní Moravě pomoc

Karlovarský kraj i hasiči zatím vyčkávají, co obyvatelé a záchranné týmy v Jihomoravském kraji budou potřebovat. Teprve pak vyzvou případné dárce, aby poskytli materiální pomoc. "Domluvili jsme se na tom, že všechny stanice dobrovolných hasičů v obcích budou přijímat materiální pomoc, ať už se to týká potravin nebo nářadí, a ta se bude svážet do Karlových Varů a hromadně distribuovat na Moravu. A naše legislativa už připravuje vyhlášení sbírky, kterou schválí pondělní zastupitelstvo a do které dá kraj základní vklad s tím, že výtěžek sbírky by se průběžně uvolňoval na konkrétní účel tam, kde bude třeba v postiženém území," řekl ČTK Kulhánek. Kraj zatí odkazuje i obce, které nabidly pomoc, aby v první fázi poskytly hlavně finanční pomoc.

Přírodní katastrofa na jihu Moravy se dotkla nepřímo i hasičů v Karlovarském kraji. "Tísňová linka hasičů 150 a linka 112 funguje tak, že v případě vytížení všech operátorů z daného kraje jsou ostatní hovory bez zdržení přesměrovány na ostatní operátory tísňových linek po celé republice. Také v Karlových Varech tak ve čtvrtek večer a v průběhu noci přijímali operátoři linky 112 a 150 velké množství telefonátů z jihu Moravy. Byla tak posílena směna na operačním středisku o další příslušníky, aby byl zajištěný dostatečný počet volných linek pro tísňová volání," popsal mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Hasiči z Karlovarského kraje jsou připraveni okamžitě pomoci týmem a technikou pro dekontaminaci osob, týlové zabezpečení, vyprošťování a stabilizaci.

"Město Ostrov i Karlovarský kraj budou jednat o pomoci lidem a obcím postiženým na jižní Moravě řáděním tornáda. Návrhy na konkrétní formu pomoci budou projednány v případě kraje v pondělí, v Ostrově na radě města buď ještě dnes, nebo v úterý," napsal na facebooku starosta Ostrova a náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jan Bureš (ODS). Starostové z Karlovarského kraje ve svých příspěvcích většinou odkazují lidi, kteří jsou ochotni pomoci obyvatelům jižní Moravy, na sbírku Diecézní charity Brno.

Bouřky s kroupami se nevyhnuly ve čtvrtek ani Karlovarskému kraji, nebyly ale tak zničující jako na jižní Moravě. V Mariánských Lázních při bouřce padaly kroupy, které poničily zahrady i městské parky. Podle starosty Mariánských Lázní Martina Kaliny se ale okamžitě začalo s úklidem a už večer bylo město zcela průjezdné. "Pokud to není nezbytně nutné, vyhýbejte se chvíli procházkám pod stromy u parkových cest, než je odbor životního prostředí obejde a zhodnotí stavy," požádal starosta lázeňského města obyvatele i návštěvníky.