Hasičům v Českém Švýcarsku opět pomohou letadla Canadair z Itálie

— Autor: ČTK

Do Česka dnes přiletí z Itálie dvě letadla Canadair, aby pomohla s hašením požáru v Českém Švýcarsku. Kolem poledne dorazí na letiště Vodochody. ČTK to dnes řekl mluvčí hasičů Martin Kavka. Kdy se letouny, které dokážou nabírat vodu z vodní hladiny a pojmou až 6000 litrů vody, zapojí do hasebních prací, zatím Kavka neoznámil.