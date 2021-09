Havárie vlaku ve Studénce: Cestujícím se ulevilo, konečně zaznělo slovo "vinen"

Poprvé za 13 let zaznělo slovo "vinen", řekla dnes ČTK k rozsudku zdravotní sestra Naděžda Tomčíková, která v roce 2008 seděla hned ve druhém vagonu. Jako jedna z prvních tehdy poskytovala zraněným při nehodě pomoc.

"Mě se úplně zatajil dech. Na takový okamžik jsme čekali dlouho," řekla k verdiktu Tomčíková. Po vynesení rozsudku byla v kontaktu i s dalšími lidmi z vlaku či příbuznými obětí. "Všichni se shodli, že pocítili velkou úlevu. I když si myslíme, že tresty měly být vyšší. Za to ale asi může ten čas, který od nehody uplynul," dodala.

Okresní soud v Novém Jičíně uznal vinnými za pád mostu ve Studénce pět z původně deseti obžalovaných. Zdeněk Malý a Oldřich Magnusek z firmy Bögl & Krýsl dostali 3,5 roku vězení nepodmíněně. Petr Janouškovec a Michal Foniok ze společnosti Ostravské dopravní stavby (dnes Eurovia) a Miroslav Kovalík z firmy Bögl & Krýsl dostali podmíněné tresty. Malý i Magnusek se proti rozsudku na místě odvolali. Tři odsouzení s podmíněnými tresty si ponechali lhůtu pro odvolání a stejně tak státní zástupce. Dalších pět souzených už bylo viny pravomocně zproštěno.

Rozsudek Tomčíková i přes výhrady uvítala. "To provinění bylo strašlivé. Vždyť stálo život osm lidí. Desítky dalších utrpěli zranění. Navíc vznikla obrovská škoda. Když někdo něco provede, má být potrestaný. Takže rozhodující je, že je někdo vinen. Že se to nepřešlo, že to nevyšumělo do ztracena," uvedla.

Neštěstí se stalo 8. srpna 2008. Do trosek zříceného silničního mostu tehdy narazil mezinárodní rychlík. Osm cestujících tragédii nepřežilo a skoro 100 dalších utrpělo zranění, někteří s dlouhodobými následky. Úterní rozsudek u novojičínského senátu byl už třetí v pořadí. V roce 2017 nejprve soud všechny obžalované zprostil viny, protože se podle něj nepodařilo prokázat, proč přesně most spadl a že by za to mohli právě obžalovaní. Státní zástupce se proti tomu odvolal a Krajský soud v Ostravě v následujícím roce rozsudek zrušil a vrátil případ okresnímu soudu.

V roce 2019 novojičínský soud opět vynesl zprošťující rozsudek. Krajský soud loni v případě pěti obžalovaných zproštění viny potvrdil, ale u druhé poloviny obžalovaných verdikt zrušil a nařídil nové projednání případu. Okresní soud se nyní musel řídit závazným pokynem vyššího soudu. Zproštěni viny byli Marek Krejčiřík a Michal Adam z firmy Bögl & Krýsl, Jiří Vlach z Ostravských dopravních staveb, živnostník Jiří Karásek a Ladislav Novický ze Správy silnic Moravskoslezského kraje.

Soudy začaly už v červnu 2011. Tomčíková a řada dalších cestujících a blízkých obětí kauzu po celou dobu sledovali. "Po deseti letech od nehody jsme úplně ztratili veškerou naději," řekla k předchozím verdiktům soudů. "Momentální výsledek ale není na žádnou oslavu. Nechceme pomstu. Cítíme hlavně úlevu," zakončila.