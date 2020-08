"Havel je jediný politik, u kterého jsem hrdý, že jsme se sešli." Koncert Rolling Stones potvrdil před 30 lety pád komunismu

"Koncert Rolling Stones v roce 1990 byla věc do té doby naprosto nepředstavitelná. Všichni jsme si říkali, že ty politické změny jsou sice fajn, ale pořád se z pohledu Západu tolik nemění. Ale to, že Rolling Stones jako kromě jiného obrovská obchodní organizace prověřila, že je možné v Čechách hrát, to mi přišlo jako razítko na doložku pro výjezd do svobodného světa," řekl ČTK hudebník a publicista Ondřej Hejma.

Zpěvák kapely Žlutý pes vzpomíná, jak společně s Richardem Müllerem a Ondřejem Konrádem postávali před hotelem Palace a toužili po setkání s Rolling Stones. "Nakonec jsme ulovili jejich koncertního pianistu Chucka Leavella, zakládajícího člena kapely The Allman Brothers Band, což byla naše "jižanská modla". Nasedli jsme do mého auta a jezdili celý den po Praze. Pouštěli jsme mu Žlutého psa a on mimo jiné vyprávěl, že je majitelem farmy na pěstování stromů. Byly to magické zážitky," sdělil Hejma.

Lídr kapely Katapult Oldřich Říha považuje pražský koncert Rolling Stones za naplnění svých nejtajnějších snů. "Souhlasím, že tenhle koncert symbolizuje konec komunismu v Čechách. O to více mě pak mrzí, že na Kubě se to Stounům nepovedlo a i po jejich koncertu tam furt mají komunistický režim," připomněl vystoupení Rolling Stones v kubánské metropoli Havaně v roce 2016.

Také pro hudebního publicistu Honzu Dědka představovali Rolling Stones v Praze v roce 1990 mimořádný zážitek. "Pro mě osobně to znamenalo, byť jsem prožíval sametovou revoluci a tleskal jsem, když se Václav Havel stal prezidentem, definitivní tečku za komunistickým režimem," konstatoval.

Politický kontext vystoupení Rolling Stones dodal i prezident Havel, který hudebníky přijal v den koncertu v prostorách hudebního sálu Pražského hradu. "Havel je jediný politik, u kterého jsem hrdý, že jsem se s ním sešel," uvedl v jednom z rozhovorů kytarista Keith Richards.

V předvečer koncertu pozvala Olga Havlová členy skupiny na večeři do Havlovy oblíbené restaurace Na Rybárně. Pozvání přijal Jagger, Richards, Wood a několik dalších hudebníků. Restauraci navštívil kromě zahraničních hostů také třeba hudební publicista Jiří Černý, tajemník prezidenta republiky Vladimír Hanzel, dnešní europoslanec Alexandr Vondra nebo Vladimír Mišík, který s ETC.. na Strahově vystoupil jako předkapela. "Takovou aparaturu jsme ještě nezažili a už asi nezažijeme," vzpomínal Mišík.

"Celé bylo symbolické. To jak nad Prahou vybuchovaly ohňostroje a předtím tam skoro dvě hodiny bouřili Rolling Stones, to byl skutečně symbol návratu svobody ve velkém," sdělil ke koncertu hudebník a publicista Ondřej Konrád.

Rolling Stones se vzdali honoráře, výtěžek přes čtyři miliony tehdejších československých korun putoval Výboru dobré vůle Olgy Havlové, který jej využil pro zdravotně postižené děti. Kapelu, která se koncertě vracela do Londýna, na palubě letadla zastihl telegram od prezidenta Havla, který jim za vystoupení poděkoval a zmínil se také o tom, "že jejich hudba je o tom, oč usiluje svým životem i dílem".