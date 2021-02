Havlíček navrhne vládě otevření obchodů od 22. února

Služeb a ostatních provozů se návrh zatím týkat nebude, jejich uvolňování by v případě příznivého vývoje epidemie mohlo následovat v březnu. Obchody mohou nyní prodávat jen nezbytně nutné zboží, otevřeny jsou tak prodejny potravin, drogerie nebo lékárny.

Havlíček dnes uvedl, že se zástupci krajů od víkendu jednal o možném přehodnocení dosavadních opatření. Výsledkem je nakonec dohoda na možném postupném uvolňování obchodů, služeb a také kulturních a sportovních zařízení. První na řadu by měly přijít právě obchody, což Havlíček chce navrhnout vládě v tomto týdnu. Jejich možné otevření by podle ministra provázely přísné hygienické podmínky týkající se maximálního počtu zákazníků na plochu, povinnosti roušek, odstupů, dezinfekce a dalších opatření. Ministerstvo průmyslu a obchodu je bude upřesňovat v následujících dnech, podle ministra ale nebudou překvapivá. "Nechceme teď nikoho šikanovat, budeme jen dbát na dodržování ochranných opatření," podotkl Havlíček. Respirátory podle něj povinné v obchodech nebudou.

Uvolňování služeb a dalších provozů bude závislé na dalším vývoji pandemické situace. "Pokud se prokáže, že se nám daří situaci zvládat a půjde to dobře, pak by později mohly následovat i další provozovny," řekl ministr.

Kuba ocenil, že jednání vedla k postupu. Podle něj se prokázalo, že prodloužení nouzového stavu na základě žádosti krajů, nebylo bianco šekem pro vládu. "Jde o právní rámec pro zvládání pandemie," zdůraznil. K možnému rozvolňování Kuba uvedl, že je nutné zvládat pandemickou situaci, ale zároveň také, aby se společnost začala pomalu otevírat a stát více důvěřoval lidem. Připomněl především potřebu otevření škol. Návrat studentů do škol by měl začít od 1. března, a to s antigenním testováním.

Vláda v boji proti pandemii koronaviru zakázala maloobchodní prodej. Výjimku mají obchody s potravinami, lékárny, drogerie, květinářství, optiky, galanterie či papírnictví. V prodejnách je povoleno nabízet jen zboží základní potřeby. Lidé tak v kamenných prodejnách nekoupí například spodní prádlo, obuv pro dospělé nebo elektroniku.

V obchodech platí limit 15 metrů čtverečních provozní plochy na jednoho zákazníka, u pokladen či pultů jsou značky k dodržování dvoumetrových odstupů. Zákazníci by si při vstupu do prodejny měli dezinfikovat ruce, na nákupy by měl chodit ideálně jen jeden člen domácnosti.

Svaz: Otevření obchodů může být snaha předběhnout Ústavní soud

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) vítá, že ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) hodlá vládě v nejbližších dnech navrhnout otevření obchodů. Obnovit provoz by mohly 22. února. Svaz to ale vnímá jako snahu být rychlejší než Ústavní soud, který má právě příští pondělí vynést ve věci omezení maloobchodu rozhodnutí. Konečný termín otevření prodejen by měla vláda zveřejnit alespoň s dvoudenním předstihem, řekl dnes ČTK prezident SOCR Tomáš Prouza.

Skupina 63 senátorů napadla u Ústavního soudu vládní omezení pro maloobchod zavedená kvůli šíření koronaviru. Opatření by podle nich měla být zrušena, protože jsou diskriminační a znamenají likvidaci menších prodejen a podnikatelů. V ústavní stížnosti, kterou podali v sobotu 21. listopadu, poukazují na nejasnosti ohledně toho, proč některé malé podniky musí zůstat zavřené, zatímco jiné mají výjimku. Podle České televize Ústavní soud rozhodl v neprospěch vládních opatření, 22. února se čeká konkrétní výrok.

Náhlé rozhodnutí o obnovení provozu obchodů lze podle Prouzy vykládat tak, že vláda přiznává, že její dřívější jednání bylo protiústavní. Může se snažit snížit škody. Přesto Prouza vítá, že tak chce kabinet učinit dobrovolně. Pokud ovšem soud rozhodne, že nařízení bylo v rozporu s ústavou, budou muset vládní představitelé navrhnout kompenzaci škod malým prodejcům, kterým zakázali činnost, řekl.

Obchodníci už si podle Prouzy zvykli, že opatření jsou vyhlašována na poslední chvíli. Většina prodejců podle něj potřebuje dva dny na naplánování směn a doplnění zboží. Považoval by za minimální slušnost vlády, kdyby s takovým předstihem své rozhodnutí vyhlásila.

