Stává se z home office standard? Češi přetřásají problematiku práce z domova

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula se k hojně probíranému tématu, zda by se z Home office neměl stát i po koronavirové krizi standard, vyjádřil ve speciálním vysílání Plusu. Jeho názor je takový, že se jedná o ideální model, ale pouze za podmínky vzájemné shody obou stran, přičemž ani jedna nesmí pociťovat újmu.

Že se z něčeho, co bylo u nás dosud raritní, možná stane normál, připustil i ekonom České spořitelny a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu Petr Zahradník. V zahraničí je podle jeho názoru home office běžnější, jelikož tamní ekonomiky nejsou tak moc průmyslové ve srovnání s českou.

Jestli existuje nějaké úskalí práce z domova, pak jsou to především zvýšené nároky na osobní zodpovědnost zaměstnance. Dotyčný musí umět oddělit práci od osobního života, což v domácím prostředí často nejde. Mladší zaměstnanci navíc nemohou získávat zkušenosti od svých starších kolegů.

Naopak výhody home office lze najít na obou stranách, tedy zaměstnance i zaměstnavatele. Firmy mohou například ušetřit za pronájem kancelářských prostor, kdežto pracovníci mají zase více času na rodinu, přátele a své koníčky.

„Myslím, že je to výrazný prvek. Nejde jen o budovy, ale i o to, že velké společnosti mají obrovské flotily služebních vozidel. Blížíme se praxi, že ne každý zaměstnanec bude mít svůj stůl v kanceláři – fixní pracovní místo je ohroženo a myslím, že je to dobře,“ nechal se slyšet Zahradník.

Nutný je souhlas obou stran

Středula má obecně vzato, že home office má i svá rizika, a tudíž by si ho nikdo, a to ani zaměstnavatelé, neměl dožadovat. „Zdaleka to není jen práce u počítače, může to být i manuální práce. Zaměstnavatel usoudí, že ušetří pracovní plochu, a tak dá zaměstnanci domů 3D tiskárnu. Ten na ní bude tisknout z nějakého materiálu, jehož výpary a dopady přesně nezná, a může to ohrožovat zaměstnance i jeho rodinu,“ varoval Středula.

Proto, aby se home office osvědčil, je podle předsedy zapotřebí splnění různých podmínek. Jednak zachování sociálního kontaktu, dále vědomí zaměstnavatele, že se nejedná o dovolenou, a zase naopak respekt zaměstnavatele ke standardní 8hodinové pracovní době. Navíc je třeba vzít v úvahu, že část nákladů při práci z domova připadá na pracovníky - například spotřeba energie.

Psycholog Pavel Beňo zároveň také řekl, že až do koronakrize byl home office spíše výhodou, ale jakmile se z něj stala norma, začali jej zaměstnavatelé nařizovat. Tímto svá dřívější pozitiva ztratil. „Synergie a týmová práce se označovala za konkurenční výhodu, v poslední době se ale o ní mluví čím dál méně,“ zaznamenal.

Beňo zároveň také varoval před nevyřešenou otázkou kontroly práce zaměstnavatele, jelikož není výjimečné například zavádění všelijakých aplikací, které lezou do soukromí, a kontrolují, komu zaměstnanci během pracovní doby volají.