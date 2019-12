Co dělat, když vám nechutná jídlo v restauraci? O peníze přijít nemusíte

Reklamovat v restauraci lze cokoliv, co je předmětem smlouvy, kterou s restauratérem uzavíráte. Jde hlavně o podávání jídla a pití, které by mělo být podávané v odpovídajícím množství uvedeném právě v jídelním lístku. Můžete dostat přesolené nebo studené jídlo a k tomu čekat i hodinu. V případě dlouhého čekání lze požadovat slevu, nebo odejít. Pokud je v lístku doba přípravy přímo uvedena nebo vám ji sdělila obsluha, nesmí ji restaurace překročit. Výměna by měla být samozřejmostí v případě, že vám přinesli úplně jiné jídlo, než jste si objednali, uvedl server dTest.

Obsluhu informujte o nespokojenosti okamžitě. Důležité je jednat slušně a co nejpřesněji popsat, co se vám nezdá v pořádku.

Reklamovat můžete i účet. Důležité je zkontrolovat si jaká je cena v jídelním lístku a zda to odpovídá výsledné ceně. Na účtu nesmí být poplatky, na které jste nebyli předem upozornění.

Nespokojený zákazník má právo na přiměřenou slevu. Můžete žádat nápravu nebo dodání nového pokrmu. Pokud se jedná o závažné nedostatky, můžete odejít bez placení.

S reklamací nemusíte uspět, když se vada týká chuti či konzistence. V takových případech se názory mohou rozcházet. Restauraci pak můžete udělit negativní hodnocení anebo dat podnět některému ze státních dozorových orgánů. Nedostatky týkající se míry a množství podávaných nápojů a pokrmů řeší Česká obchodní inspekce. Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Státní veterinární správa se zabývají hygienou potravin.