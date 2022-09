Houbař narazil v lese na Uherskohradišťsku na zraněnou řidičku v havarovaném autě

Havarované auto se zraněnou řidičkou našel houbař ve srázu při procházení lesem zhruba jeden kilometr od Lesního penzionu Bunč ve směru na Uherské Hradiště.

"V době našeho příjezdu už byla na místě Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje i Policie České republiky. Sestoupili jsme ke zraněné osobě, která už byla mimo vozidlo, položili jsme ji do vanových nosítek a vynesli ji k sanitce zpět na silnici," uvedl mluvčí hasičů.

V Poteči na Zlínsku zhruba ve stejné době sjel při nehodě osobní automobil do koryta potoka. "V době nehody byly v autě dvě osoby. Jedné zraněné osobě jsme poskytli první pomoc a později ji předali Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje. Zraněná osoba byla převezena do nemocnice," doplnil Žemlička. Kvůli úniku kapalin do vody postavili hasiči provizorní sorpční hráz.