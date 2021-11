Hygienici budou dnes pokračovat v kontrolách restaurací

Mnoho problémů hygienici v restauracích neobjevili, provozovatelé si ale stěžovali, že jim kvůli opatřením klesla návštěvnost a s ní i tržby.

Hospodští a restauratéři musí od pondělí kontrolovat doklady o bezinfekčnosti hostů. Provozovatelé musí také mít na viditelných místech seznam platných opatření a mají je po návštěvnících vyžadovat. Návštěvníci tak musí prokázat, že mají doklad o očkování, o prodělání nemoci nebo potvrzení o negativním testu. Pokud je nemají, personál by je neměl obsloužit.

Za porušení nařízení hrozí vysoké pokuty až do tří milionů korun. Při blokové pokutě na místě jsou nižší, ale i tak mohou jít do tisíců korun. Mohou je dostat jak návštěvníci provozoven, tak provozovatelé. Kontroly se přitom mohou týkat také například vnitřních sportovišť, i na nich by totiž lidé měli prokázat bezinfekčnost a při skupinových lekcích dodržovat rozestupy.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová už dříve řekla, že běžně hygienici s policisty udělají 1200 až 1500 kontrol za týden. Hygienici jsou podle ní často nevybíravým způsobem napadáni ze strany klientů i provozovatelů kontrolovaných zařízení.