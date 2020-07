Školy se otevřou, říká hygienička. Na roušky si musíme zvyknout

Vedoucí pražského úřadu se v pořadu Rozstřel Vladimíra Vokála na serveru idnes.cz vyjádřila také k novému ohnisku v klubu v Praze. Zároveň ale vyloučila, že by se hlavní město potýkalo s nekontrolovaným šířením nákazy.

"Nemáme vyšší nemocnost mezi seniory ani vysoké číslo hospitalizovaných,“ uvedla hygienička s dodatkem, že se počty drží v normě i v rámci celé země a že současný stav navzdory nutnému zpřísnění některých opatření rozhodně není další vlnou, jelikož nedochází k růstu čísel geometrickou řadou.

Rozhovor se točil i okolo ohnisek, mezi něž patří i pražský klub Techtle Mechtle, kde se už stihly infikovat desítky lidí, přičemž trojnásobek skončil v izolaci. "Je to klub zejména pro mladé. Byla jsem poučena, že specialitou toho klubu je, že se tam všichni musí líbat. Je to takové nepsané pravidlo. Takže to samozřejmě přispělo k té nákaze,“ konstatovala Jágrová.

"Lidé si tam kupují drinky s brčky, fotí se s nimi společně. Navíc se tam skupinově tančí, hraje tam hlasitá hudba, takže lidé musí křičet, aby se slyšeli. V takových podmínkách se prostě aerosoly šíří rychleji,“ podotkla s tím, že už hygienici vědí o 90 % zúčastnivších a pokračují v jejich dalším dohledávání.

Za poslední tři dny činil počet nových onemocnění covidem-19 více než 900, tedy nejvíce od konce června. Nejvíc je také aktuálně infikovaných, což mělo za následek přijetí plošných opatřeních, kdy se na vnitřních hromadných akcích s více než stovkou účastníků budou muset nosit roušky.

Hygienička zároveň také řekla, že jí přijdou současná opatření dostačující, a že se počítá s dalším rozšířením opatření na podzim. Povinnost mít zakrytý nos a ústa bude platit ve všech prostředcích hromadné dopravy a nelze je vyloučit ani v supermarketech a jiných vnitřních prostorách. "Když budou lidé zodpovědní, restrikce nepřijdou,“ podotkla.

Rizikové jsou mimo jiné tak kolektivní sporty, kdy došlo k nákaze i na hracích plochách, jelikož nebyla dostatečně využívána sociální zařízení. V případě hokejistů se mohlo jednat o vlhkost pocházející z ledu, v níž se viru lépe daří. Zato bazény by měly být díky chlóru bezpečnější.

Jágrová se zároveň také nechala slyšet, že by mohl být problém u zahraničních dělníků, kteří pobývají společně ve sdílených bytech, a kde by mohlo dojít k přímo bleskovému šíření nákazy. Obecně vzato by bylo lepší využívat home office, pokud to jde, a preventivně se vyhýbat vnitřním sportovištím a klubům.

"Musí se otevřít a pokud by se tam virus objevil, neměly by se už celé zavírat. Jen by se izolovala zasažená skupina. Kolektiv by zůstával spolu a byl by mu uzpůsoben režim školy, provoz by to nemělo příliš narušit,“ vyjádřila hygienička naději, že by se navzdory příchodu podzimu a s ním souvisejícím nástupem epidemie chřipky měly otevřít školy.

Ochlazení by ale mohlo být problematická, nepůjde-li v budovách možné větrat. "Chystáme se na to, ale teď nelze říct, jaký bude postup. Musíme se s tím prostě poprat. Pracuje na tom skupina ministerstva zdravotnictví, tak snad s něčím přijde,“ konstatovala epidemioložka.

"Nošení roušek v podstatě zlikvidovalo chřipku. Měli bychom to brát pozitivně, i když roušky dost lidí nekvituje s povděkem. Mohou nám však pomoci při dalších infekcích,“ zmínila i pozitivní stránky nošení roušek.

Zdeňka Jágrová stojí v čele pražské Hygienické stanice od poloviny roku 2019, která řekla, že si její úřad už v posledních letech prošel řadou problémů kvůli nedostatku financí, ale naštěstí v klidnější době. "Hygiena byla jakousi popelkou, když se snižovaly stavy, tak se sáhlo tam,“ řekla.