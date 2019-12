Jak jsou nemocnice v ČR chráněné před útočníky? Každého nelze uhlídat

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kontrola každého, kdo přichází do nemocnic, by podle jejich zástupců přístup do zdravotnických zařízení výrazně zpomalila. Nemocnice mají kamery, ostrahu a vybrané vstupy do objektů jsou uzamčeny. Některé nemocnice vypracovaly postupy pro případ nálezu zbraně u pacienta, personál školí a vybavují alarmy.