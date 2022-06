Jak se orientovat ve světlech? Výběr designových svítidel napříč kategoriemi

Designová svítidla si získají vaše srdce

Klasické lustry, stolní lampy, stojací lampy, nástěnná svítidla i bodovky má doma asi každý, vybírat je můžete z mnoha provedení a materiálů. Většinou si ale jsou dost podobná, takže když se setkáte se svými známými, možná zjistíte, že máte doma skoro stejné světlo.

Děsí vás ta představa, že máte doma to samé, co desítky nebo stovky lidí? Designové svítidlo může být řešením. I takové světlo si sice mohou koupit všichni, přece jenom je ta šance o něco nižší. Ne každý je totiž tak odvážný, aby si do interiéru pořídil něco nevšedního.

Víte, že designová svítidla navíc mají svůj příběh a nápad, ale taky nějakou přidanou hodnotu? Tou může být způsob svícení, tvar, ale třeba i netradiční materiál. Tak se zkuste odvázat!

Designová svítidla podle materiálu

Možná vás to překvapí, ale nabídka designových svítidel je opravdu široká, a to i do materiálů, ze kterých jsou vyrobená.

Plast a sklo je samozřejmostí, ale co takhle mramor, foukané sklo, černá mosaz, šedé peří, kombinace skla a černého kovu, šedé metalické sklo, svítidlo s textilním černým nebo multicolor potahem a další?

Jaké druhy designových svítidel najdete na trhu?