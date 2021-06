Jako kolektivní smrt. Tornádo bralo i vzpomínky a příběhy, říká rodačka z Hrušek

Z Hrušek pochází jak Zdeňčin otec, tak matka. Za prarodiči chodívala na "horní i dolní konec". Vesnice je po čtvrteční bouři s tornádem v troskách, statici postupně rozhodují, co všechno půjde k zemi.

"Nejde o materii domů, jde o lidi, vzpomínky, minulost i budoucnost, kterou mají lidé z míst, kde žijí a vyrůstají," popsala Zdeňka. Obec zažila povodně, čtvrteční bouře byla podobně ničivá, ale mnohem rychlejší.

Lidé odjinud nejspíš vidí na fotkách hlavně sutiny, rozbořené domy, jenže pro Zdeňku je toho rozbořeného mnohem víc. "Stačí si představit za každým z nich příběh holky nebo kluka, co tam vyrostli nebo žili. To bolí," uvedla. Děkuje všem, kdo po bouřích a tornádu pomáhají nebo ještě pomůžou - rodině, dobrovolníkům, ale i samosprávě, státním složkám a Evropské unii.

Suť díky rychlé pomoci nejspíš za pár dní zmizí, odklízecí práce postupují velmi rychle, stejně jako provizorní opravy střech. Co nelze tak rychle vrátit, jsou stromy. Všechny vzrostlé jsou pryč. "Tam, kde prošlo tornádo, je to pláň, to je hrozně smutný pohled," dodala Zdeňka.