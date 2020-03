Je to psychicky náročné, říká o karanténě Uničova pro EZ podnikatel Nezval

Nezval je rovněž členem výkonného výboru Fotbalové asociace ČR, v němž má funkci předsedy Řídící komise pro Moravu. Karanténa na Olomoucku platí pro přístích 14 dní a dotýká se 24 tisíc občanů.

Pane inženýre Nezvale, do současné situace lidi na Olomoucku údajně dostali spoluobčané, kteří po návratu ze zimní dovolené v Itálii nerespektovali nařízenou izolaci a po okolí tak rozšířili nákazu koronaviru. Podle prvotních zpráv v Uničově onemocnělo infekcí 18 pacientů. Máte na vrátivší se rekreanty z Itálie vztek?

Zatím nikdo neprokázal, že by se tito lidé po návratu z Itálie chovali nezodpovědně. Ano, i já jsem z médií zaznamenal, že měli chodit do hodpod s kamarády na pivo nebo na masáže, ale osobně bych řekl, že jsou to nepravdivé informace. Co vím já, tak se naopak k situaci postavili férově. Jakmile se jim udělalo špatně, kontaktovali zdravotníky. Když neznáme podrobnosti, tak nekritizujme a neodsuzujme ostatní.

To zní rozumně. Ovšem například Policie České republiky oficiálně sdělila, že zaznamenala případy, kdy se lidé z uzavřených zón chtěli tajně dostat ven. Co této zprávě říkáte?

Jestli je to pravda, tak se ti jedinci chovali vrcholně nezodpovědně. Osobně ale neznám nikoho, kdo by se tajně plížil polními či lesními cestami, aby se dostal za hranice měst a obcí, v nichž je nařízená karanténa. Na druhou stranu v některých naléhavých případech by měli policisté lidi z těchto zón pustit, a to když potřebují nutně do nemocnice v Olomouci.

Občané České republiky nyní během pandemie koronaviru běžně čtou či ve zprávách slyší, že je někdo v karanténě a už se nad tím příliš nepozastavují. Vy se právě v ní nacházíte, co pro vás a další spoluobčany znamená?

Není to nic příjemného, zvláště pro lidi, co jsou zvyklí žít a pracovat aktivně. Máte totiž omezený pohyb, nesmíte opustit hranice města. Je to psychicky náročné a ani pohled na vylidněný Uničov, který připomíná město duchů, nikomu na dobré náladě nepřidá. Nikdo se nikde neshlukuje. Zablokované jsou sjezdy z dálnice do postižených měst a obcí, v okolí nestaví ani vlaky. Je to zvláštní pocit, ale dá se to zvládnout, jsou horší věci.

Město Uničov s 11 tisíci obyvateli je středem tak velké pozornosti snad poprvé od doby, kdy se zde v roce 1770 sešel římský císař Josef II. s pruským králem Fridrichem II. Velikým. Jsou proto nějaká specifická nařízení, která občané musejí dodržovat a řídit se jimi?

V první řadě všichni maximálně dodržují opatření vydané Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, a to aby lidé užívají roušky, respirátory, šátky či šály. Například do zdejšího Tesca vás bez těchto ochranných prostředků vůbec nepustí si nakoupit. A já si myslím, že je to tak správné, aby se pandemie nešířila dále.

TRABLE FIREM: VÝROBNÍ PROCES TÉMĚŘ STOJÍ

Když zmiňujete nakupování, musím se zeptat, jak funguje zásobování města? V pondělí se tvořily velké fronty před lékárnou, už opadly?

Co se týče vaší zmínky o pondělních frontách před lékárnou, tak ty byly způsobeny tím, že ve městě byla otevřena jediná, protože ostatní, například síť Dr. Maxe byla zavřená, neboť jejich zaměstnanci jsou přespolní a do města se po vyhlášení karantény nemohli dostat. Jinak zásobování potravin funguje v Uničově plynule.

Právě pondělní situace v jediné otevřené lékárně v Uničově, kde tamní personál nebyl při prodeji téměř vybaven respirátory či rouškami, rozpoutala kritiku České lélárnické komory, která z absence ochranných prostředků viní stát a jeho chování označila za nehorázné. Co říkáte tomu, že v karanténě prodávající neměli možnost se chránit?

Nezlobte se, ale mně nepřísluší hodnotit tento stav, nebo někoho kritizovat. To si musí vyřešit kompetentní úřady mezi sebou.

Rodiny nyní v uzavřených zónách kvůli nařízené karanténě spolu tráví nezvyklé množství času. Nemůže to způsobit v mnoha domácnostech takzvanou ponorku, tedy, že by si vzájemně lezli na nervy?

Mnohem horší než zmíněná ponorka je, jak zabavit v rodinách děti, které už předtím nemohly do školy a nyní už nemohou téměř nikam, o sportu ani nemluvě. Vím, že Česká televize zřídila pro školáky jakési doučování s názvem UčíTelka, vzdělávací pořady do svého vysílání zahrnul i Český rozhlas, ale co si budeme povídat, děti v této situaci jen těžko donutíte, aby se učily. Všichni jsme byli malí, a tak moc dobře víme, jak to s námi měli rodiče těžké, když jsme neměli program a nudili jsme se.

Je jasné, že v první řadě jde o ochranu zdraví. Přesto je asi na místě otázka, jak karanténa ekonomicky ovlivňuje vaše podnikání a zda se vaší firmě vůbec pracuje?

Ano, provoz jsme neutlumili, ale je hodně omezený, protože řada přespolních zaměstnanců se už v pondělí ráno k nám nedostali. Pracovní dobu máme od půl šesté ráno a všechny pracovníky mimo Uničova zastavili policisté už v před pátou hodinou ranní před hranicí města. Proto náš výrobní proces je hodně omezený a limitovaný. Hodně záležitostí nám ale stojí a nemůžeme s nimi nyní pohnout.

Práce se vám jistě hromadí i jako členu výkonného výboru Fotbalové asociace České republiky, v níž máte funkci předsedy Řídící komise pro Moravu. Myslíte si, že se na začátku dubna už zúčastníte jednání výkonného výboru?

Rád bych, ale to nezáleží na mě, jestli se zasedání zúčastním. Pokud mně to Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci povolí a nenastane nějaká komplikace, třeba v podobě prodloužení karantény, přijedu. Jinak kompletně stojí i celý fotbal. Soutěže mládežníků jsme kvůli pandemii definitivně odpískali, co se týče vrcholového fotbalu, tak nejvyšší soutěž je zatím přerušena. Těžko říci, zda se dohraje.

21 měst a obcí na Olomoucku se ocitlo v izolaci:

Uničov, Červenka, Litovel, Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty a Střelice u Litovle.