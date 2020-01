Jezte cukr, narostou vám prsa? Korpulentní žena bavila u Jílkové publikum

Mezi hlavními diskutujícími vystoupili Iva Málková, psycholožka společnosti STOP OBEZITĚ, Petr Fořt, analytik výživy a biochemik, Miroslava Navrátilová, vedoucí lékařka metabolické poradny Psychiatrické kliniky FN Brno, Hana Zapletalová, výživová poradkyně, Helena Konarovská, obchodnice s dámským prádlem (držela řadu diet) a Cecílie Jílková, spisovatelka a autorka aplikace na hubnutí.

Moderátorka Jílková začala dotazem na analytika Fořta, podle něhož se lidé, kteří jsou v pohodě, nepřejídají. "Každý, kdo rád jí, a je při těle, tak je v nepohodě," zeptala se. Ten jí odpověděl, že si to každý musí srovnat sám se sebou. U žen se ale často s přibývajícími kilogramy ta nepohoda dostaví. Problém spatřuje v propagaci zdravého životního stylu a hubených modelek. Konarovská oponovala, že se ve své praxi nikdy nesetkala s jedinou anorektickou modelkou.

Lékařka Navrátilová řekla, že má zkušenosti s ženami pohybujícími se v modelingu, které trpí malnitrucí. Problém mají ale i muži, kteří touží mít svaly, a kteří zase nechtějí být štíhlí. Co se týče žen, tak ty mají pomalejší metabolismus, zvláště v období menopauzy. Fořt jí dal za pravdu a konstatoval, že u mužů se jedná o takzvanou bigorexie. Spisovatelka Jílková reagovala argumentem o optimu, kolika % by se měl tuk podílet na naší celkové hmotnosti. U žen je toto kritérium širší.

Souhlas vyjádřila i Zapletalová, podle níž jsou kila navíc v období menopauzy dobrým znamením, protože znamenají růst hladiny estrogenu, díky němuž pak máme víc vápníku v kostech. Psycholožka Málková řekla, že by vztah k jídlu měl být přirozený. Lidé by měli dělat to, co je jim příjemné, a nepodléhat společenským tlakům. Navrátilová také konstatovala, že se původně dobrý úmysl zdravě žít zvrtl.

Vynechávání jednotlivých potravin?

Moderátorka Jílková stočila téma k vynechávání jednotlivých potravin. Zapletalová vysvětlila, že například cukru se nikdy nevyhneme, protože je obsažen i v mase, ovoci a zelenině. Problém vidí v bílém rafinovaném cukru. U dětí organismus například reaguje hyperaktivitou, aby se spotřebovala energie. Navrátilová ale oponovala, že velký problém je, když máme nedostatek cukru, který je pak následně nahrazován bílkovinami. "Máme pouze rezervoár tuku a cukru," dovysvětlila.

Na to reagoval pán z publika, který řekl, že naši předci neměli rafinovaný bílý cukr, který je fenoménem moderní doby. Moderátorka Jílková ale vysvětlila, že starší generace také dříve umíraly. Následně se spisovatelka Jílková a Málková dohadovaly o bílém cukru. Fořt argumentoval, že zlosyn dnešní doby je, že víc jíme, než vydáváme energie. Různé alternativní životní styly a typy diet považuje za nešťastná řešení. Málková se diskuzi snažila vrátit k otázce psychiky. Ona sama si myslí, že je třeba se zabývat tím, proč jíme, a jak jíme.

Konarovská vyzvala, aby lidé nebyli pořád dáváni do nějakých "škatulí", a aby se respektovala individualita. Spisovatelka Jílková si trvala na svém, že se dnes konzumuje víc bílého cukru než je třeba. "To je váš názor!," uzemnila jí moderátorka Jílková. Konarovská si stěžovala celkově na dnešní dobu, kdy jsme doslova zahlceni informacemi o tom, jak máme správně žít. "Jedna televizní hvězda řekne choďte ven. Další jezte cukr, narostou vám prsa!," říkala a publikum se válelo smíchy.

"Už to nemohu vydržet!," ozval se lékař

Doktor Vlasák z řad zástupců veřejnosti, jemuž dala moderátorka Jílková slovo, Konarovskou upozornil, že může mít, zejména v létě, otoky dolních končetin, a že by jí jako lékař právě kvůli obezitě nedokázal pomoct. Moderátorka Jílková do toho vstoupila a postěžovala si, že se rozděluje společnost na štíhlé, kteří jsou "lepší", a tlusté. Vlasák stále trval na tom, že je potřeba zvyšovat nutriční gramotnost.

Pán z publika, kterému dala moderátorka Jílková, hlásící se k vegetariánství řekl, že se těší dobrému zdraví. Dále si postěžoval na absenci vládního resortu, který by se zabýval zdravím, nikoliv jenom zdravotnictvím. Argument, že vegetariánství není zdravotně prospěšné, považuje za mýtus. Navrátilová by takový životní styl rozhodně nedoporučovala dětem, dospívajícím, těhotným a kojícím ženám. Jiný zástupce veřejnosti řekl, že kvůli špatnému zdravotnímu stavu dostal motivaci se sebou něco dělat. Moderátorka Jílková oznámila konec a téma příštího týdne, jimž bude důchodová reforma.