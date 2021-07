Jihočeští hygienici letos zatím evidují výrazně méně klíšťové encefalitidy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Jihočeští hygienici letos zatím evidují devět případů klíšťové encefalitidy. Je to výrazně méně než loni ve stejnou dobu, kdy zaznamenali touto dobou už 42 pacientů s tímto onemocněním. ČTK to řekla ředitelka jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová. Podle ní by ale lidé případné nebezpečí neměli podceňovat.