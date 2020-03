Jihomoravští hygienici vyloučili koronavirus u 35 lidí, na výsledky čtyř testů se čeká

V pátek spustila Fakultní nemocnice Brno práci speciálního týmu, který jezdí v ochranných oblecích domů k pacientům s podezřením na koronavirus. "Za první den jsme měli osm výjezdů. Jeden Vyškov, jeden Jedovnice a jeden Popůvky. Zbytek byl v Brně," řekl ČTK mluvčí nemocnice Pavel Žára.

Služba funguje od 7:00 do 19:00 a tým vyjíždí po domluvě s hygieniky a záchranáři. Jejím cílem je zamezit možným nakaženým, aby chodili do nemocnice, kde by mohli ohrozit lidi se slabší imunitou nebo před operací, pro něž by nákaza mohla mít fatální následky.

Podle Ciupek přibylo za pátek deset nových odběrů. Dalších deset bylo k sobotnímu večeru. Celkem hygienici provedli testy u 39 pacientů. Celkem 35 je negativních. Výsledky čtyř očekáváme zítra (v neděli)," uvedla Ciupek.

Podle ní se dožadují odběrů i lidí neindikovaní. "Nebyli nikde mimo Jihomoravský kraj, ale jen pokašlávají," řekla Ciupek. O indikaci podle ní rozhoduje epidemiolog a plošná vyšetření se nedělají, lidé by se mohli i zodpovídat ze zneužití záchranné služby.

Do karantény přibyl jeden člověk kvůli kontaktu s nemocným. V karanténě je tak osm lidí, u dvou ale v neděli skončí. U lidí v karanténě, kteří se setkali s nakaženými nebo byli v zasažených oblastech, se odběry neprovádějí, dokud se neprojeví příznaky nákazy jako horečka, kašel nebo nachlazení.

V Česku je 21 potvrzených případů koronaviru. Situace se ale může rychle změnit. Koronavirus se šíří od loňského prosince z Číny. Na světě je zhruba 100.000 nemocných, asi 3000 lidí zemřelo. Případy onemocnění se už objevily v desítkách zemí. V Evropě je nejvíce zasažená Itálie.