Obávaný počítačový vir se opět hlásí o slovo. Lidé mohou přijít o peníze

Podle expertů kyberbezpečnostní společnosti Check Point se počítačovým pirátům podařilo vícekrát za sebou propašovat Jokera do obchodu s aplikacemi Google Play, který využívají majitelé přístrojů s operačním systémem Android. O problematice informoval server novinky.cz.

Pokud si jej dotyčný do svého mobilu či tabletu stáhne, může počítat například s předplácením prémiových služeb bez svého vědomí, čímž velmi snadno přijde o peníze. Jde přitom o nemalé částky.

Joker přitom navíc není žádnou novou a neznámou hrozbou. Už dříve jej bezpečnostní výzkumníci museli odstraňovat z několika programů na Google Play, na kterých byl tento škodlivý kód navázán.

Agresorům se ho nicméně podařilo upravit a znovu uvést do oběhu, a to za pomocí legitimních aplikací, u nichž by se ani bývalo nedalo očekávat, že by mohly být potenciálními šiřiteli rizika. Příkladem je program Flowers Wallpaper-HD, díky němuž mohli lidé získávat zdarma obrázky květin.

Podle Check Pointu se Google Play musel zbavit celkem 11 infikovaných aplikací, které si zřejmě stihlo stáhnout přes 500 tisíc uživatelů. Navzdory jejich odstranění jsou ale podnikatelé, kteří je mají stále ve svých telefonech, i nadále vystaveni jistému riziku. Podobně jako lidské viry se i ty počítačové dokáží velmi snadno adaptovat.

"Joker nezahálí a znovu se přizpůsobil. Zjistili jsme, že se skrývá v souboru se základními informacemi, který musí mít každá aplikace pro Android. I když Google neustále vylepšuje a zdokonaluje bezpečnostní mechanismy, pořád to nestačí. A i když Google škodlivé aplikace odstranil, můžeme očekávat, že se Joker znovu přizpůsobí a bude hledat způsob, jak proniknout do obchodu a následně mobilních zařízení uživatelů,“ varoval Petr Kadrmas, Security Engineer Eastern Europe zastupující společnosti Check Point.

Z výše uvedených důvodů by měli být lidé obezřetní i tehdy, když instalují aplikace z legitimních zdrojů. Rovněž by také neměli zapomínat na pravidelnou kontrolu svých účtů za mobilní služby, jakož i výpisů z bankovního konta a platebních karet.

"Ověřte si, že vás malware bez vašeho vědomí nezaregistroval k odběru nějakých nevyžádaných služeb, případně služby odhlaste,“ apeloval bezpečnostní expert.