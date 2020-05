Jsem zvědav, jak dlouho lidem vydrží rozestup, říká majitel brněnských podniků

Zároveň je rád, že pití se může podávat ve skle a jídlo na porcelánovém nádobí a nikoliv na jednorázovém, řekl ČTK. Všechny restaurační zahrádky se mohou otevřít v pondělí poprvé od chvíle, kdy je vláda zavřela kvůli šíření nemoci covid-19.

Jaká však bude v pondělí návštěvnost, je otázka, protože přes Česko má přejít studená fronta. "Takže asi uvidíme až v dalších dnech, jaká bude skutečně situace, kolik lidí přijde a jak se budou chovat. Samozřejmě je budeme upozorňovat na hygienická opatření, ale je zjevné, že lidé už jsou z toho všeho unavení," řekl Kahwaji. Stoly a židle jsou od sebe nicméně vzdálené tak, aby restauratér vše dodržel.

Kavárna bude mít více místa na nádvoří Staré radnice. "Město nám vyšlo ohromně vstříc. Jak větším prostorem, tak tím, že nemusíme letos za zahrádky platit poplatky," řekl Kahwaji. Nejvíc se bál toho, že bude muset servírovat na jednorázové nádobí. "Za ty dva měsíce dostala ekologie hrozně na frak. A představa, že si někdo dává svíčkovou na malý plastový talířek..." poznamenal Kahwaji.

Sice podle něj nejde úplně odhadnout, jak se lidé budou chovat a jak moc budou zase do hospod chodit, nicméně zůstává optimistou, že jim chybí jídla, která si doma obvykle neudělají. "V restauraci utopenci, nakládaný hermelín, pečená žebra nebo tatarák. A v kavárně dorty a samozřejmě kafe," řekl Kahwaji. Nicméně očekává, že ekonomická krize se projeví mnohem více s půlročním či ročním zpožděním. "Mezi lidmi bude méně peněz, řada z nich už je bez práce a sektor služeb to odnese nejvíce. Musíme to vydržet," řekl Kahwaji.

Aby přežil, hned od začátku maximálně ořezal náklady. Seškrtal peníze na marketing, domluvil si snížení záloh na energie a odklady splátek na úvěry a leasingy. "S nájmy je to různé. Někteří majitelé nájem odpouštěli, někteří se o tom vůbec nechtěli bavit a někteří tak napůl, jak jsem slyšel kolegy. Nicméně teď je sice spousta splátek odložených, ale někdy se zaplatit musí, takže se to projeví později. Tržby prostě chybí a třeba v Brně i kvůli absenci vysokoškoláků ještě chybět budou," řekl Kahwaji. A zmínil, že s velkým zpožděním a postupně začal fungovat vládní program podpory podnikatelů Antivirus.

Restaurace nyní mohou otevřít zahrádky, za další dva týdny už i vnitřní prostory.