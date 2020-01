Kauza H-System se dál zamotává. Věřitelský výbor a družstvo Svatopluk ve sporu

"Žalují (družstvo Svatopluk) asi ve třech nebo čtyřech sporech konkurzní podstatu, jsou protistranou sporů, mají opačný zájem, než zbylí věřitelé. Svatopluk je sám věřitelem, mají podíl 25 procent. Oni to chtějí koupit co nejlevněji, ale zároveň jako věřitel by měli chtít, a část členů Svatopluku i chce, kromě těch bydlících v Horoměřicích, dostat z H-Systemu co nejvíc," řekl Pavel.

Podle něj proto není možné, aby bylo družstvo členem výboru. Předseda družstva Svatopluk Martin Junek s Pavlem nesouhlasí. "Já na jednu stranu bojuji, abychom si to mohli odkoupit za co nejmenší cenu, protože jsem jeden z těch horoměřických. Ale na druhou stranu za Svatopluk musím taky bojovat za co nejvyšší výnosy, protože tam je 60 rodin v Horoměřicích, ale 550 dalších rodin chce co nejvyšší výnos, čili to tak úplně není. Svatopluk nejsou Horoměřice," řekl Junek.

První byty v Horoměřicích, které spadají do konkurzu po H-Systemu a které si lidé sami dostavěli, se začnou prodávat na přelomu letošního jara a léta. Jejich cena bude známa v dubnu, určí ji znalecký posudek, který zároveň vyčíslí hodnotu dostavby, kterou provedli současní uživatelé bytů.

Společnost H-System uzavřela po založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu celkem o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu. Podle Junka ale lidé měli souhlas bývalého konkurzního správce.