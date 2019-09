Kauza hřebčína Kladruby: Soud potrestal tři z 22 obžalovaných

Podle soudu se podařilo prokázat, že zčásti docházelo ke zjednávání určité výhody některým zadavatelům, prvotním zájmem ale nebylo ničí obohacení, spíš požadavky na kvalitu práce.

Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se u všech obžalovaných odvolal a někteří obžalovaní si nechali lhůty k rozhodnutí. "Soud dospěl k závěru, že šest ze sedmi skutků, kvůli kterým byla podána obžaloba, se stalo. Zohlednil základní zásady, na kterých rozhodování soudu stojí, a to je - v pochybnostech ve prospěch obžalovaných," řekl státní zástupce Adam Borgula.

Podle soudu se podařilo prokázat, že zčásti docházelo ke zjednávání určité výhody některým zadavatelům. "Bylo postupováno způsobem, kterým se postupuje možná i při jiných výběrových výběrových řízeních, ale tato se nedostanou k soudu. Nebylo primárním zájmem obohacení konkrétních osob, ale spíše požadavek, aby rekonstrukce byla provedena renomovanou firmou v náležité kvalitě," řekl předseda senátu krajského soudu Roman Drahný.

Podle soudu ani tento postup motivovaný dobrými úmysly není v pořádku a je v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. "Takto by se postupovat nemělo," zdůraznil Drahný. Soud odmítl tvrzení státního zástupce, že obžalovaní postupovali jako organizovaná skupina.

Roční vězení s podmínkou na tři roky a peněžitý trest 30.000 korun dostal bývalý šéf pardubické stavební firmy Cettus Vladimír Nový. Podle obžaloby byl u všech realizovaných zakázek v kladrubském hřebčínu. Působil jako dozor zadavatele a přes něho měly odcházet z hřebčína obžalovaným informace o zakázce na opravu. Soud ho potrestal za přečin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a také za přečin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

Dalším dvěma obžalovaným vyměřil soud za druhý uvedený přečin peněžité tresty, jednomu 20.000 a druhému 15.000 korun. Podle soudu se na rozdíl od Nového na trestné činnosti podíleli okrajově.

Obžalovány byly i stavební firmy Geosan Stavební, Chládek a Tintěra, Strabag, Cettus a Metrostav. "Bylo stíháno celkem 22 fyzických i právnických osob, z nichž někteří po dobu šesti let. Sami jste slyšeli, co z toho vzešlo: Hora porodila myš! Na začátku tohoto případu v roce 2013 jsme tu měli doslova policejní manévry, a co z toho máme? Šest let zmařených životů," řekl novinářům obhájce společnosti Chládek a Tintěra Tomáš Tyll.

Obžalovaní se před soudem zodpovídali ze zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie, zločinu dotačního podvodu, zločinu pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži a přečinu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, při přípravě a realizaci zadávacího řízení v rámci projektu Obnova součástí národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem. Podle obžaloby souvisela trestná činnost s první a druhou etapou obnovy hřebčína.

"Jednáním obžalovaných měla být ohrožena dotace (na rekonstrukci hřebčína) v celkové výši téměř 250 milionů korun. Škoda ale fyzicky nevznikla, bylo to zastavené dříve, než byla dotace vyplacena," řekl ČTK mluvčí krajského soudu Jan Kulhánek.

Hlavní líčení začalo loni v listopadu u Krajského soudu v Hradci Králové, poté pokračovalo na pobočce v Pardubicích. Rozsudek byl z kapacitního důvodu vyhlášen opět v Hradci Králové, v největší východočeské soudní síni číslo 50 v centrální budově krajského soudu, protože se očekával zájem novinářů a veřejnosti.