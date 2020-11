Kauza střelby před školou v Brně končí podmínkou, Ústavní soud odmítl stížnost

Trenér plavání Hašek tvrdil, že bránil sebe i další lidi před školou. Podle pravomocného verdiktu ale překročil meze nutné obrany, a to nejpozději v okamžiku, kdy ležícímu protivníkovi vzal zbraň - tím jej zpacifikoval, střílet už nemusel.

Podle ústavních soudců justice verdikt řádně odůvodnila a vypořádala se s Haškovou obhajobou. Rozhodnutí Krajského soudu v Brně, Vrchního soudu v Olomouci i Nejvyššího soudu zůstala beze změn. "Jejich závěry ani procesní postupy nezavdávají podle mínění ÚS žádné pochybnosti z hlediska dodržení zásad spravedlivého procesu a presumpce neviny," stojí v usnesení.

Incident se stal na konci března 2018. Muž, kterého Hašek později postřelil, vedl do školy dítě na plavání a dostal se s trenérem do sporu. Rozčílilo ho, že chlapec nemohl čekat na lekci v budově. Podle svědků začal před školou nadávat a hádat se.

Hlavní část konfliktu se pak odehrála v parčíku u školy, kde otec dítěte vytáhl legálně drženou pistoli a třikrát vystřelil do vzduchu. Hašek mu po rvačce vzal zbraň a střelil jej do hrudníku. Podle pravomocného verdiktu střílel v situaci, kdy už to nebylo pro zpacifikování agresora nezbytné.

Hašek byl původně podezřelý z pokusu o vraždu. Trest tří let vězení s podmíněným odkladem na pět let nakonec dostal za pokus o zabití, kde mu hrozilo až deset let. Podle rozhodnutí Hašek také musí postřelenému zaplatit nemajetkovou újmu asi 180.000 korun, dalších 580.000 korun má uhradit zdravotní pojišťovně.

V samostatném procesu byl souzen i postřelený muž. Krajský soud v Brně mu za výtržnictví uložil rok vězení podmínečně odložený na dva a půl roku. Nikdo se neodvolal.