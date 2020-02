Kauza, v které je obžalován i hejtman Půta: Znalci se u soudu neshodli

V případu je obžalováno 12 lidí a čtyři firmy. Jednání jsou naplánovaná až do 6. března. Dnes odpoledne budou vypovídat svědci, v pátek bude soudce číst listinné důkazy a pokud nebude chtít nikdo doplnit dokazování, v pondělí začnou závěrečné řeči. Půta vinu opakovaně odmítl.

Soud se zabývá událostmi z let 2012 až 2014. Obžalovaným hrozí tresty od pěti do 12 let vězení. Kauza je spojená s dvěma libereckými projekty obecně prospěšné společnosti Geotermální energie pro občany (GEPO), na něž chtěla čerpat evropské dotace. Nezískala je ani pro jeden. Podstatná část obžaloby se týká právě rekonstrukce kostela za 65 milionů. V kauze soud také posuzuje, zda nebyl spáchán trestný čin při přípravě oddechové zóny v centru Liberce za více než 30 milionů. Od její realizace GEPO ustoupila.

Obžaloba se v případě kostela domnívá, že šlo o předraženou zakázku. Vychází z posudku společnosti Profiten. "Kdo vytvářel rozpočet, vytvářel prostor pro rezervu nebo navýšení ceny a zhoršenou kontrolovatelnost takové práce," uvedl za Profiten Jiří Zuska. Podle něj je evidentní, že tam jsou práce, které nebyly provedeny.

Podle oponentních posudků ale Profiten zvolil špatnou metodiku, když nepoužil porovnávací metodu s jinými srovnatelnými stavbami. "Je to nesmyslná záležitost volit jinou metodu hodnocení, to je základní problém," uvedl znalec Bedřich Malý ze společnosti YBN Consult, jež vytvořila jeden z oponentních posudků.

Zuska s ním nesouhlasil, podle něj neoceňovali hodnotu stavby, ale jednotlivé položky prací. "To jsou dvě různé kategorie," dodal. Znalci se shodli v jediném, žádná srovnatelná stavba neexistuje. Cenu jednotlivých položek stanovili pracovníci Profitenu s pomocí softwaru využívaného pro stanovování cen stavebních prací.

Ani s tím Malý nesouhlasil, podle něj je nelze závazně používat. "Jsou uvedeny pro jakési informativní použití," uvedl. S dalšími oponenty z řad obhajoby se Zuska a jeho kolega neshodl ani v tom, zda jsou jednotlivé položky naceněné správně. Například u oprav venkovních omítek činil rozdíl v jejich výpočtech 3,5 milionu korun.

Půta je v kauze obžalován z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Podle spisu na úplatcích získal 830.000 korun za to, že jako předseda Regionální rady ROP Severovýchod zajistí zachování rizikově vnímané rekonstrukce kostela v evropském programu a změnu financování na průběžné, neboť evropské peníze měly být vyplacené až po skončení oprav.