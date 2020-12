Kauza Via Chem: Policie navrhla obžalovat 16 lidí a pět firem, údajná škoda 161 milionů

Podle dřívějších informací jsou mezi obviněnými podnikatel Petr Sisák, advokát Ivo Hala či bývalá českobudějovická soudkyně Marie Červinková. Hala i Sisák obvinění dříve odmítli a označili jej za nesmyslné.

Skupina obviněných podle policie inscenovala a manipulovala insolvenční řízení. Údajně se zaměřila na dosažení neoprávněného zisku a na vyvádění zbylého majetku ze společností v úpadku, které byly ovládané jednou z obviněných osob. "Skupina měla následně u těchto společností ovládnout insolvenční řízení, a to včetně dosazení spřízněného insolvenčního správce, který byl pasivní a nenapadal vyvedení majetku z majetkové podstaty úpadců," uvedla mluvčí.

Kauza podle dřívějších informací souvisí hlavně se společností Via Chem Group. Údajně zmanipulovaná insolvence Via Chemu byla podle obvinění potřeba, aby ústecká firma Spolchemie zůstala pod Sisákovým vlivem. Via Chem Group držela jako akcionář v roce 2014 ve Spolchemii asi třetinový podíl. Případ, který vypukl po policejní razii v ústecké Spolchemiii a u budějovického krajského soudu v lednu 2016, se v menší míře týká i dalších firem či podvodů.

Hradecká policie případ vyšetřovala od dubna 2016, kdy jej po rozhodnutí dozorujícího státního zástupce Adama Borguly převzala od protikorupční policie. Podle Borguly policisté z protikorupční jednotky udělali při vyšetřování případu chyby a neplnili jeho pokyny.

"Svým rozsahem se jedná o největší kauzu, kterou se zdejší kriminalisté v novodobé historii zabývali. Samotný spis včetně příloh čítá více než 40.000 stran," řekla mluvčí policie. Případem, který sahá do let 2012 až 2015, se v Hradci Králové zabýval speciální policejní tým Alfa. Na případu spolupracoval i s orgány ze Slovenska, Kypru, Velké Británie nebo Kanady.

Původní počet dvanácti obviněných lidí hradečtí detektivové rozšířili na 16 lidí a pět firem. "V rámci prováděných úkonů byl zajištěn majetek, zejména nemovitosti, majetková práva k akciím či peněžní prostředky na účtech obviněných," uvedla policie.

Hlavním obviněným v případě odsouzení hrozí tresty vězení od 10,5 roku do 16 let. Právnickým osobám v případě prokázání viny hrozí zejména peněžitý trest.

Skupina je obviněna z 13 trestných činů. Již na počátku vyšetřování policie vznesla obvinění například ze zvýhodnění nebo poškození věřitele, způsobení úpadku, zasahování do nezávislosti soudu, podvodu, praní špinavých peněz, pletich při insolvenčním řízení, podplácení, přijetí úplatku nebo účasti v organizovaném gangu.

Mezi obviněnými figuruje i společnost Via Chem Group. Firma v únoru 2018 obvinění odmítla. Označila ho za účelový krok, který má komplikovat v roce 2014 zahájené insolvenční řízení Via Chemu a blokovat reorganizační plán. Reorganizace Via Chemu, který měl závazky za dvě miliardy korun, byla završena loni. Věřitelé si vybrali buď peněžní platbu, nebo akcionářský podíl. Firma mohla opět začít fungovat jako standardní obchodní společnost.