Kauza Vidkun: Exšéf policie Krejčiřík tvrdí, že neměl informace o možném ovlivňování

Kadlec podle žalobce pravidelně informoval vlivného podnikatele Ivana Kyselého o devíti trestních řízeních. Kadlec to popřel s tím, že mu naopak cenné informace v rámci operativní činnosti předával Kyselý. Podle Krejčiříka o tom ale neexistuje žádný záznam.

"Domnívám se, že kdyby byl operativec na schůzce s informátorem, měl by zpracovat záznam, případně by o tom měl informovat nadřízeného. To, že chodil na schůzky, říkal. Neříkal mi, zda se nějaké informace z těchto schůzek dozvěděl a pokud si dobře pamatuji, žádný takový záznam nezapsal," uvedl bývalý krajský policejní šéf Krejčiřík. Kadlec na to namítal, že Krejčiřík nemá zkušenosti z praxe Služby kriminální policie a vyšetřování.

Kadlec se operativní činností hájil u soudu již v říjnu 2018, kdy napadl svou výpověď. Podle soudu o operativní pátrací činnost jít nemohlo, neboť nesplňovala zákonné podmínky. "Pokud klíčová část odposlechů spočívala v tom, že žalobce byl ten, kdo sděloval a ne ten, komu bylo sdělováno, neobstojí tvrzení o operativní práci," uvedla tehdy olomoucká soudkyně Barbora Berková.

Krejčiřík olomouckou krajskou policii vedl v letech 2014 a 2015, po začátku kauzy Vidkun nabídl funkci a odešel na post náměstka, kde je dodnes. U soudu dnes tvrdil, že problémy v době své funkce nevnímal a neměl informace, že by jeho náměstek ovlivňoval kauzy či vynášel informace, jak tvrdí žalobci. "Bylo to moje osobní rozhodnutí, soukromé, s tím to víceméně nesouviselo. Vyhodnotil jsem si to vnitřně, že je to správná věc," uvedl na dotaz ČTK, proč tedy dával k dispozici funkci.

Kauza Vidkun, ve které jsou obžalovaní kromě Kyselého a Kadlece i tehdejší šéf hospodářské kriminálky Radek Petrůj a bývalý hejtman Jiří Rozbořil, pokračuje příští týden od pondělí do čtvrtka. V pondělí bude vypovídat bývalý ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Milana Pospíšek, který po vypuknutí kauzy požádal o propuštění ze služebního poměru.