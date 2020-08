Kauza Vidkun: Podnikatel Kyselý opět nepřišel k soudu, policii popřel ovlivňování spisů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vlivný olomoucký podnikatel Ivan Kyselý popřel, že by zasahoval do trestních řízení, jak uvádí obžaloba v případě Vidkun. Vyplývá to z jeho výpovědi v přípravném řízení. O jejím přečtení olomoucký soud rozhodl dnes, půl roku od otevření kauzy. Hlavní aktér korupční kauzy se dosud z jednání omlouval kvůli zdravotnímu stavu, k soudu nedorazil ani dnes.