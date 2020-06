Kauza Vidkun: Svědek mluvil o snahách skandalizovat sociální demokracii

Případ, který od podzimu 2015 hýbe veřejným děním, se znovu odehrává bez přítomnosti hlavního aktéra kauzy, vlivného podnikatele Ivana Kyselého, který se od začátku procesu omlouvá kvůli zdravotnímu stavu. Soud má případ naplánován do čtvrtka, poté jej odročí na srpen kvůli přehrávání policejních odposlechů, uvedl soudce Martin Lýsek.

Sérii svědků otevřel dnes Jaroslav Králík, někdejší vlivný člen sociální demokracie, jehož jméno figuruje v jednom z devíti případů, jež zmiňuje obžaloba kauzy Vidkunu. Šlo o údajný dotační podvod kvůli stavbě kanalizace v Kostelci na Hané a jeho poradenství pro vodohospodářský projekt v Šumperku. Podle žalobce krajský policejní náměstek Karel Kadlec informace ze spisu týkající se Kostelce poskytoval podnikateli Kyselému a šéfovi hospodářské kriminálky Radkovi Petrůjovi následně ukládal, aby zajistil vydání rozhodnutí o zahájení trestního stíhání. Obžalovaní policisté ovlivňování případu popírají. "Dozvěděl jsem se v roce 2014, že já i starosta Kostelce půjdeme do tepláků, i za Šumperk, že je to zařízené. Policisté se mnou jednali, jakože jsem zločinec," uvedl dnes Králík.

Podle něj měly tyto tlaky skandalizovat sociální demokracii, řekl, že se tím zabýval s krajským šéfem ČSSD Jiřím Zemánkem i exministrem vnitra Milanem Chovancem. Na případu dotací v Kostelci postupně pracovali dva krajští vyšetřovatelé, oba přes nesouhlasný názor náměstka Kadlece dospěli k názoru, že se trestný čin neprokázal a případ byl odložen, uvedl žalobce. V případě poradenství pro vodohospodářský projekt v Šumperku byl však Králík potrestán za pomoc ke zpronevěře podmíněným trestem.

U soudu stanul také bývalý vedoucí GIBS Ostrava Jan Michel, který popisoval mimo jiné personální rošády kvůli Kadlecovi. Uvedl, že kvůli němu se přesouvalo volné tabulkové místo GIBS z Ostravy do Olomouce. Zařízeno to prý bylo na pokyn bývalého ministra vnitra Ivana Langera. "Pak dostal nabídku na kraj," uvedl Michel. Kadlec to však popřel s tím, že jeho kariérní postup byl standardní.

Soud vyslechl kvůli okolnostem Kadlecova nástupu ke GIBS i bývalého ředitele inspekce policie Zdeňka Pelce. Podle výpovědi olomouckého vyšetřovatele GIBS Zdeňka Pokorného, který byl tehdy členem výběrové komise a Kadlecův nástup nedoporučoval, mu právě Pelc ukázal sms od tehdejšího ministra Langera, který si stěžoval, že nepřijali jednoho jeho hocha z Olomouce. "Nepamatuji si, že bychom spolu o nástupu Kadlece jednali," řekl dnes Pelc. Kadlec nakonec ke GIBS nastoupil a podle Pelce dosahoval velmi dobrých výsledků.

Kauza Vidkun, v níž čelí obžalobě kromě Kadlece, Kyselého a Petrůje i bývalý hejtman Jiří Rozbořil, se pomalu blíží do finále. Po výslechu posledních svědků se bude soud zabývat policejními odposlechy, které jsou stěžejními důkazy obžaloby.