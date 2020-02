Kauza Vidkun: U soudu je dusno, expolicista Kadlec popřel vynášení informací

Podle žalobce předával Kadlec Kyselému informace z devíti trestních kauz a nechal se instruovat, jak má policie v těchto případech konat. "Nikdy jsem žádné informace nevyužil ke prospěchu svému nebo třetí osoby a nikdy jsem v souvislosti s výkonem svého povolání nepřijal žádný dar, natož úplatek. Byl jsem policistou 20 let. Vždy jsem dbal na to, aby každá trestní věc byla nestranně posouzena. Nikdy jsem nevyzradil nic relevantního, co by mohlo vyšetřování ovlivnit," uvedl Kadlec. Kauzu Vidkun označil za vykonstruovanou.

Údajně vyzrazené informace podle Kadlece nebyly tajnými informacemi, šlo prý o informace veřejně známé nebo medializované. U soudu se hájil tím, že to byl naopak on, kdo se snažil získat informace, které jako policista potřeboval.

"Ivan Kyselý byl a je můj kamarád. Znám ho čtvrt století. Pohyboval se ve vysoce zájmovém prostředí, ke kterému se logicky vztahovala má práce. Nebyl důvod kvůli tomu rezignovat na práci policisty nebo na naše kamarádství. Byla to citlivá situace a nebylo to vždy jednoduché, vždy jsem však vnímal, že tyto dvě roviny jde skloubit," uvedl.

Nepopřel, že se s vlivným podnikatelem Kyselým scházel, podle Kadlece to však byl naopak podnikatel, kdo mu přinesl velké množství cenných informací. "Pokud by mezi námi nebyl přátelský vztah, tyto informace bych nikdy nezískal," podotkl. Soudu také řekl, že v konverzaci s Kyselým naopak záměrně využíval i nepravdivé či zkreslené informace. "Kyselý mě nikdy ničím neúkoloval a já jsem nikdy neplnil žádné jeho instrukce," řekl Kadlec. Do podobné role dosadil i obžalovaného bývalého hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD), i on mu prý naopak dodal potřebné informace.

Podle obžaloby bývalý policejní náměstek Kadlec za pomoci tehdejšího šéfa krajské hospodářské kriminálky Radka Petrůje pravidelně, dlouhodobě a záměrně poskytoval informace vlivnému podnikateli Kyselému z devíti trestních řízení. Šlo například o kauzy olomouckého akvaparku, HC Olomouc, závodiště Lazce, ale i o kauzu Tesco SW, které měly zůstat utajeny. Kyselý je podle žalobce využil k posílení svého vlivu, případně je předal dalším lidem s významným politickým či ekonomickým vlivem, jako byl například bývalý ministr vnitra za ODS Ivana Langer.

Kadlece kvůli jeho úzkým vazbám s vlivným podnikatelem Kyselým, blízkým přítelem bývalého ministra vnitra a olomouckého poslance Ivana Langera (ODS), vyšetřovala v roce 2012 Generální inspekce bezpečnostních sborů. Podle informací ČTK tehdy prošetřovala, zda se vazby promítají i do ovlivňování vyšetřování hospodářských kauz, které souvisely s podnikáním Kyselého na olomouckém realitním trhu. Inspekce poté dospěla k závěru, že nebyly zjištěny skutečnosti, které by nasvědčovaly podezření ze spáchání trestného činu.