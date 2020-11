Kauza Vidkun začala před víc jak pěti roky, letos už ji soud projednávat nebude

"Hlavní líčení bylo odvoláno už minulý týden, kdy se opatření ještě neměkčila. Nové hlavní líčení bude nařízeno během tohoto týdne, předpokládám, že se uvidíme někdy v únoru a v březnu. Letos už se tak kauza projednávat nebude," řekl ČTK soudce Martin Lýsek.

Termíny v listopadu i v prosinci soud odvolal především s ohledem na zdraví účastníků a v závislosti na prodloužení nouzového stavu. "Důvody jsou podobné jako v březnu a v dubnu. Jde o celodenní hlavní líčení, kterého se účastní 16 až 17 lidí, kdy nejsme schopni dodržet nastavené hygienické standardy. Nebylo jasné, kam se to posune. Hlavním hlediskem je tedy především ochrana zdraví účastníků," doplnil soudce.

Ke kauze se tak soud zřejmě kvůli volným termínům všech stran vrátí pravděpodobně až v únoru a březnu. Bude to tak po roce, kdy případ poprvé otevřel. Kdy by se měla kauza uzavřít, nelze odhadnout. Otázkou je i to, zda soud rozhodne o puštění odposlechů, které obžaloba považuje za stěžejní důkazy. Přehrání odposlechů požadoval státní zástupce, obžalovaní ale návrh napadli, označovali je například za nezákonné. Klíčové záznamy zachycují monitorované schůzky hlavních aktérů kauzy, jež od podzimu 2015 hýbe veřejným děním. Dosud se na veřejnost nedostaly. "Dokazování v nějaké formě doplňováno určitě bude," doplnil Lýsek s tím, že se svým postojem nejprve seznámí obě strany.

Po uzavření dokazování soud počítá s časovým prostorem pro závěrečné řeči i pro vynesení rozsudku. "Pokud bychom dokazování dotáhli do konce v únoru, tak by březnový termín byl pro závěrečné řeči a rozsudek bychom vyhlašovali poté s určitým odstupem. Předpokládám, že by rozsudek mohl být během března nebo v dubnu, ale to se nesmí stát nic nového," dodal soudce.

Kauza s názvem Vidkun podle žalobce odkrývá korupční vztahy mezi policisty, podnikateli a veřejnými činiteli. Podle obžaloby bývalý policejní náměstek Karel Kadlec za pomoci tehdejšího šéfa krajské hospodářské kriminálky Radka Petrůje záměrně poskytoval informace vlivnému podnikateli Ivanu Kyselému z devíti trestních řízení. V kauze je obžalován také bývalý hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD), všichni vinu popírají.