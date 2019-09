Přes to, že téměř polovina Čechů neví, kdy začala druhá světová válka, o tom, co by se mohlo přihodit v budoucnu, mají celkem jasno. Vyplývá to z průzkumu společnosti Empirica pro Právo.

V neděli uplynulo přesně 80 let od začátku druhé světové války, která započala napadením Polska nacistickým Německem. O této události se vyučuje již na základních školách, přesto správnou odpověď na otázku, co se stalo 1. září 1939, znalo pouze 51% dotazovaných. Lépe si v dotazníku vedli muži, nebo starší generace.

Možná příčina faktu, že mladí v oblasti dějin druhé světové války tápou, je období výuky o těchto událostech. V deváté třídě není pro patnáctileté hlavní prioritou škola a tak se jejich pozornost upíná k jiným věcem.

Naopak relativně dost informací k vytvoření si vlastního názoru a následných případných obav z Islámského státu, terorismu, či uprchlíků poskytují veřejnosti média neustále. Není tedy třeba lovit v paměti informace ze základních škol, aby se lidé na našem území cílili v ohrožení ze strany Islamistů. Více než polovina dotazovaných se shodne na tom, že by se výdaje na obranu měly navýšit na dvě procenta HDP, jak praví závazek vůči organizaci NATO.

Přesto, že je útok ze strany Islámských radikálů jednou z nejobávanějších hrozeb, strach z ní má pouze 21% dotazovaných respondentů. "Obavy z terorismu jsou hodně závislé na tom, co se děje reálně ve společnosti. Když jsou nějaké teroristické útoky, tak obavy narostou, v opačném případě klesají“ tvrdí Daniel Prokop, sociolog agentury Median. Uprchlíků se bojí ještě méně lidí.

Vzhledem k aktuálnosti tématu jsou dopady Islámského terorismu široké veřejnosti dostupné k vidění téměř kdykoliv a kdekoliv na internetu. Po přečtení vyhledaných informací se cítí společnost v ohrožení. S každým dalším útokem obavy stoupají. Někteří se dokonce domnívají, že se blíží třetí světová válka.