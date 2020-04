Koledování zakázáno. Místo klasické pomlázky lidé telefonovali i posílali vzkazy

Nezvykle prázdný byl například Velehrad na Uherskohradišťsku, který je významným poutním místem, a běžně do něj o velikonočních svátcích míří mnoho lidí. "Letošní Velehrad o Velikonocích je úplně jiný než jindy. Chodívají tady nejen mladí kluci, ale i krojovaní chlapi, kteří zpívají. Chodívá mládež, která hraje na hudební nástroje, bohužel to vše se muselo odložit. Je to tady tišší, ale možná taky jinak silné," řekl dnes ČTK starosta Velehradu Aleš Mergental.

Letošní omezení se dotkla také zvyklostí lidí. Na některých domech ve Zlíně byly například vyvěšeny cedule s přáním hezkých Velikonoc a prosbou, aby k nim lidé nechodili. Dívky a ženy se tak pomlázky dočkaly většinou jen od rodinných příslušníků. "Potěšilo mě ráno video od našich známých, kde se kluci natočili s pomlázkou a říkankou a poslali nám ho," uvedla Jana ze Zlína.

Některé rodiny musely improvizovat a měnit tradice. "Každoročně u nás bývala sestra s dětmi a slavili jsme spolu Velikonoce. Sestra vždy dětem vyprávěla příběh o zajíčkovi a děti poté na zahradě hledaly vajíčka. Protože je s rodinou v zahraničí, zavolala nám přes aplikaci a příběh povykládala aspoň tak. Děti se jí pak přes video pochlubily tím, co našly na zahradě," řekl ČTK Ladislav ze Zlína.

Pár koledníků se našlo

Koledníci s pomlázkami na severu Čech si letos pro velikonoční vajíčka na mnoha místech vůbec nechodili. Vesnice i ulice městeček byly téměř prázdné, zjistila na místě ČTK. V Libereckém kraji policie nepřijala žádné oznámení v souvislosti s koledníky. ČTK to dnes odpoledne řekla mluvčí policie Libereckého kraje Dagmar Sochorová. Mluvčí policie Ústeckého kraje Veronika Hyšplerová uvedla, že veškeré policejní statistiky z velikonočních volných dnů budou zveřejněny v úterý.

V minulých letech se malé historické město Úštěk na Litoměřicku v Ústeckém kraji hemžilo koledníky. Dnes vypadalo jako město duchů, život tam připomínaly jen vyzdobené výlohy květinářství velikonočními dekoracemi. Opatření, která vláda vyhlásila s ohledem na šíření nemoci covid-19, se dotkla i velikonočních tradic. Obyvatelé Úštěku je mají rádi, koná se tam po léta i oblíbený velikonoční jarmark. Letos ho ale pořadatelé kvůli vládním opatřením zrušili.

Zatímco v Polepech, Encovanech nebo Ploskovicích na Litoměřicku lidé opatření dodržovali a místo koledování hospodařili na svých zahrádkách, v krajském Ústí nad Labem občas vyšli obyvatelé města do ulic s pomlázkami. "Před domem jsem viděla několik skupinek koledníků. Měli pomlázky a košíčky," řekla ČTK v ústecké části Krásné Březno jedna z jeho obyvatelek Ivana. Obdobná situace byla i v centru města.