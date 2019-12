Kolik lidí dosáhne na vyšší rodičovskou? Tady jsou čísla

Podle iniciativy #TAKÉPEČUJEME a podle některých opozičních politiků by na přidání nedosáhlo 70.000 rodin s potomky do čtyř let, které už dosavadní příspěvek 220.000 korun vyčerpaly. Úřad práce zaznamenal v posledních týden zvýšený zájem rodičů o snížení měsíční dávky a prodloužení čerpání.

Podle vládní verze, kterou by dnes hlasy ANO, ČSSD a KSČM mohla potvrdit Sněmovna, dostanou od příštího roku přidáno z 220.000 na 300.000 korun rodiče novorozenců a ti, kteří budou dávku zrovna pobírat. Podle Senátu, který materiál poslancům vrátil, by se navýšení mělo týkat i rodičů s dětmi do čtyř let, kteří nynější příspěvek už vyčerpali. ČSSD v pondělí uvedla, že by chtěla přesvědčit ANO pro podporu senátní verze, u koaličního partnera ale neuspěla.

"V současné době úřad práce vyplácí rodičovský příspěvek 280.000 příjemců. Jde tedy o aktivní příjemce dávky, na které se vztahuje vládní verze zákona. Úřad práce zaznamenal v uplynulých týdnech zvýšený zájem rodičů o změnu měsíční výše dávky tak, aby si maximálně prodloužili dobu jejího pobírání a měli tak nárok na zvýšení celkové částky," uvedla Beránková. Údaje o tom, kolik rodičů dětí do čtyř let vyčerpalo částku dřív, úřad nemá.

Ženy z iniciativy #TAKÉPEČUJEME dnes s premiérem Andrejem Babišem (ANO) ve Sněmovně diskutovaly a vyčítaly mu přístup kabinetu. Podle nich vládní návrh diskriminuje zhruba pětinu rodičů s dětmi do čtyř let. Iniciativa zmiňuje počet 70.000. Babiš (ANO) dvěma nespokojeným matkám slíbil, že jim případně přidávaných 80.000 korun doplatí ze svého. V několikaminutovém rozhovoru se zástupci iniciativy na chodbě Sněmovny argumentoval tím, že vládní verze byla koaliční kompromis a rozpočet je už schválený. "Rozpočet nemůžeme měnit podle toho, že ministr už potřetí nebo počtvrté změnil názor," řekl v narážce na ministryni práce Janu Maláčovou (ČSSD).

Podle zástupkyň iniciativy vládní verze novely opomíjí oprávněné příjemce peněz. "Politické ani jiné dohody nemohou být nadřazeny rovnosti občanů," uvedla na tiskové konferenci Petra Bořilová Linhartová, která příspěvek už vyčerpala. Advokát z iniciativy Zdeněk Joukl řekl, že on má stejně staré dítě a na 80.000 navíc mít nárok bude, protože jeho rodina příspěvek ještě nedočerpala.

"Já vám to doplatím z vlastního, dejte mi číslo účtu, jestli vás diskriminujou, já vám to ze svých peněz doplatím," řekl Babiš nespokojeným matkám a dal jim mailovou adresu. Na dotaz novinářů, zda peníze pošle všem rodičům, kteří mu napíšou, premiér nereagoval.

Podle údajů statistického úřadu se v Česku v posledních letech ročně rodí kolem 114.000 dětí. V zemi by tak mohlo dohromady žít zhruba 450.000 chlapců a děvčat do čtyř let. V lednu letošního roku úřad práce vyplatil 279.900 rodičovských příspěvků, loni v lednu jich bylo 280.000. Teď v říjnu úředníci poslali 287.100 rodičovských. Zatímco loni v září měsíční příspěvek do 6000 korun pobíralo podle údajů úřadu práce asi 70.600 matek či otců, letos v září téměř 83.500. Meziročně se jejich počet zvedl téměř o pětinu. Od srpna do září se zvýšil o víc než 2000.