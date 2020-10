Komentář: Důkaz, že se hooligans neuchylují k násilí? Neděle potvrdila několik smutných pravd

Jak poklidně začala, tak radikálně skončila. Nedělní demonstraci dopředu avizoval občanský spolek HON, který podobně jako před několika týdny chtěl upozornit na svůj nesouhlas s vládními opatřeními.

V aktuální situaci by se dalo pochopit, že někteří lidé kvůli opatřením trpí. Přišli o svůj zdroj obživy, namísto toho se doma s dětmi učí, kdy se vrátí do práce neví, jejich podnikání krachuje. To jsou negativní důsledky, které s sebou epidemie koronaviru přináší, a na někoho dopadnou více, na jiné méně.

Nespokojenost je v tomto případě pochopitelná, není však jediným hnacím motorem, který žene lidi do ulic. Redakce serveru EuroZprávy.cz se na základě hesla "poznej svého nepřítele" dlouhodobě pohybuje i na opačné straně spektra, tedy mezi lidmi, kteří šíří a podněcují dezinformace. Právě dezinformace jsou nepřítelem demokracie a fungující společnosti, neboť samy o sobě podněcují k nedůvěře a k podkopávání faktů.

Přesně to se totiž ukázalo i v neděli. Mnoho účastníků podobných demonstrací totiž nepřichází kvůli vlastní nespokojenosti, ale kvůli svému přesvědčení, že situace není tak vážná, případně je smyšlená zcela. Názory, že covid je jen chřipka, neexistuje, PCR testy jsou škodlivé a očkování zabíjí, nejsou mezi těmito lidmi nijak vzácné.

Co však nedělní protest okořenilo je účast sportovních fanoušků, takzvaných hooligans. Ti už před nějakou dobou avizovali svůj plán využít nahlášené akce hnutí HON a připojit se k protestům za navrácení normálního života. Pomineme, že do normálu se svět bude vracet jen těžko, a nejsou to politici, kteří nám jej vzali, ale nemoc, virus. Byť svou měrou k tomu někteří představitelé státu přispěli také.

Demonstrace nebyla svolána s tímto cílem, organizátoři akce ale na sociálních sítích avizovali, že se s fanoušky nakonec dohodli a síly spojili. "Na všem jsme se s nimi dohodli, veškeré naše požadavky přislíbili respektovat. Berou to jako šanci dokázat, že nejsou jen primitivové, co se umí jen vzájemně mlátit a dělat bordel," napsal spolek na sociální síti.

Netřeba dodávat, jak celá akce dopadla. Jistě, nelze všechny házet do jednoho pytle, a proto je nutné dodat, že i mezi samotnými hooligans se pohybovala velká řada lidí, která už před demonstrací žádala radikálnější část spektra, aby zachovala chladnou hlavu a vše proběhlo v poklidu.

Bohužel však jejich prosby vyslyšeny nebyly a situace se nakonec vyhrotila. K tomu, aby došlo k bitce mezi demonstrujícími a policisty, přitom stačí velmi málo. Pár účastníků, kteří odhodí slušnost stranou a uchýlí se k násilí.

Odpovědnost za něj ale leží na bedrech organizátorů, kteří už dříve sami přiznali, že pokud dojde ze strany demonstrantů k porušení podmínek, jde veškerá vina za svolavatelem a organizátorem akce. Nyní ale prohlašují, že demonstraci rozpustili ještě dříve, než měla původně skončit, a ohánějí se tvrzením, že nepokoje vyvolala sama policie, moc dobře ale věděli, kdo se na Staroměstské náměstí chystá, a museli tušit, že kapacita 500 lidí bude výrazně překročena. I přesto ale demonstraci nezrušili.

A propos, právě tvrzení, že akci vyprovokovala policie, je jen další v řadě dezinformací, které se kolem lidí odmítajících opatření točí. Údajného provokatéra má zachycovat video, na němž je vidět muž v civilu, který usedá za volant policejního auta a odjíždí, na jiných videích a fotografiích jsou pak k vidění další údajní policejní provokatéři. Nic z toho ale příliš vypovídající. Skutečné důkazy totiž chybí.

Další nepodloženou informací je tvrzení, že policie bránila účastníkům akce v odchodu. To ale zpochybnila celá řada účastníků, která na sociálních sítích uvedla, že z akce odešla. Nebylo sice možné využít všechny východy z náměstí, jak jej ale lidé dokázali opustit, když by to mělo být zcela nemožné? Na to si každý odpoví sám.

Co je naopak jisté, je fakt, že spolek na sebe strhl vlnu pozornosti, která mu na důvěryhodnosti nepřidá. Na sociálních sítích se totiž rojí komentáře kritizující organizátory. Jeden příklad za všechny od autora Z. B.: "HON pořádá demonstraci u které jsou podmínky jasné. Demonstrace porušuje podmínky, magistrát jí zakazuje načež ultras vytahují petardy a pyro a začíná cirkus jako o každých derby. HON nezvládl organizaci, nezvládl demonstranty a ještě se tady bije do prsou a řve že za to může vláda."

Pro většinu lidí demonstrace skončila nedělí, pro účastníky je ale i nadále živá. Část z nich totiž má za to, že akce oficiálně skončila rozpuštěním, a to co následovalo má na svědomí policie v převleku, zatímco těžkooděnci lidi na náměstí zcela izolovali od světa a nedali jim možnost odejít.

Ve finále se ale ukázalo, že přítomnost těchto policejních tvrďáků na místě byla oprávněná a nutná. Pod tlakem pocitu zásahu do soukromí nebo víry v dezinformace se situace vyhrotila, z původně plánované akce poklidné se stala krátká přehlídka občanských nepokojů, a navzdory apelu mnoha zainteresovaných lidí a účastníků, se vše zvrtlo.

Nejen, že to je v době, kdy má lidstvo čelit společnému "nepříteli" v podobě koronaviru, obyčejnou ukázkou sobeckosti lidí, kteří o sobě s oblibou tvrdí, že bojují za celý národ. Ale jde i o dobrý ukazatel vedoucí k tomu, aby byla příště podobná akce zakázána. Ze zákona to totiž v určitých případech možné je, a všichni museli dopředu vědět, jak neděle skončí.