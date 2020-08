KOMENTÁŘ: Mocní hrozně touží po tom nás očipovat, tak si vymysleli covid? Lidé by se měli probrat

Z vymýšlení a šíření naprostých blábolů o koronaviru se stal v posledních měsících zajímavý sport. Čím více se však šíří, tím nebezpečnější se stává, o to více v době, kdy se ho rozhodnou hrát i slavní osobnosti s nemalým vlivem.

Madonna má na svém Instagramu 15 milionů příznivců, tedy více lidí, než má celé Česko. Naprosto bez ostychu jim pak naservírovala výživné video s komentářem o tom, jak nás "pravda osvobodí", "mocní chtějí vydělat" a "vakcína už existuje". Snůška podobných řečí, které se můžeme dočíst na kdejakém lživém webu a na řadě facebookových profilů a skupin.

Problém je v tom, že někteří lidé těmto nesmyslům doopravdy věří. Věří například, že PCR test na covid-19, tedy výtěr z nosohltanu, byl vytvořen proto, aby se jím do těla zavedl čip. Napadá mě, jestli jsem také očipován, když jsem tento test podstoupil roky před tím, než se nějaký covid vůbec objevil.

Ano, výtěry z krku nebo nosu nejsou nic nepříjemného, jsou otravné, navzdory uklidňování lékařů mohou být bolestivé, ve druhém případě někdy i krvavé, ale rozhodně nejsou žádnou novinkou. O tom se ostatně může přesvědčit úplně každý. Těžko by si někdo vymyslel výtěr z nosu kvůli covidu, když se stejnou metodou testuje například dlouhotrvající rýma nebo chřipka a jde o desítky let starý vynález.

Možná šokující bude pro někoho zjištění, že tyto testy se provádí lékařskou obdobou vatové tyčinky. Každý se tak sám před testem může přesvědčit, že tyčinka je na povrchu hladká, že jde jen o vatu, a není na ní položen žádný čip, který by byl někomu vpraven do nosu. On by totiž byl vidět, nejmenší čipy na světě jsou velké kolem půl milimetru, takže se dají okem pozorovat.

Navíc, přiznejme si narovinu, nos není zrovna nejlepší místo na umístění čipu. Stačí někoho naštvat v hospodě nebo pořádně smrkat a moc dlouho tam nevydrží. Pokud by chtěl někdo čipovat lidstvo, musel by za to taky pořádně zaplatit, nechat vyrobit miliony těchto čipů, a tady se dostáváme ke stejnému problému, jakým trpí například teorie o chemtrails. Do celého procesu by muselo být zapojeno takové množství lidí, že by se ho zkrátka nepovedlo utajit.

Ostatně stejný nesmysl je čipování pomocí vakcíny. Opět je problém v tom, že čip by byl vidět, navíc ani vakcína, ani testy na covid, nejsou a nebudou plošné. Když už by si chtěl někdo tak naléhavě a nutně podrobit lidstvo, nebylo by lepší to udělat přes něco, co podstoupí každý? Co třeba umístit čip do kůrky chleba, do léku na bolest hlavy, do kapsy v kalhotech?

Je strašně populární říkat prázdné fráze. Odkazovat se na profláklé výrazy jako "mocní", "pravda" a podobně. Tahle stádovitost ale zabíjí kritické myšlení, paradoxně i přesto, že si lidé, kteří dezinformacím podlehli, o sobě myslí, že právě ta schopnost "vidět pravdu" je výsledkem jejich kritického nahlížení na svět.

Možná by proto občas neškodilo nechat přemýšlení těm, kteří jsou za něj placení a kteří na něj studovali dlouhé roky. Díky vědcům létáme do vesmíru, umíme operovat mozek, pozorovat černou díru nebo titěrné mikroorganismy, a nebýt lidí, kteří ví, k čemu mozek slouží, neměli bychom elektřinu, auta, internet ani mikrovlnku.

Z nějakého důvodu si však stále jistá část populace myslí, že vědci a lékaři lžou, mocní chtějí ovládnout svět, a slouží jim k tomu vše od údajně smyšleného covidu po neškodnou 5G síť. Hrdě pak budou ze svých mobilů na facebooku hlásit, jak zrovna oni znají pravdu a zrovna oni by se nikdy nenechali sledovat.

A to mají mobilní telefon. Pravděpodobně s kamerou vepředu i vzadu. Internet. Sociální sítě. Platební karty. Jejich úzkostlivá paranoia se zaobírá věcmi, které jsou vymyšlený nesmysl, aniž by si uvědomili, že pokud chce někdo opravdu zmizet z hledáčku světa, musel by žít v lesích a živit se vlastnoručně vypěstovanou mrkví.

Je na čase si přiznat, že rádobysilácké řeči typu "já nikdy nepodlehnu a nenechám se očipovat a vláda na mě nemůže atd" jsou zkrátka směšné, protože ve chvíli, kdy je z jakéhokoliv zařízení píšou na jakoukoliv sociální síť na internetu, lze se dost dobře domnívat, že už v tu chvíli o nich může každý vědět prakticky cokoliv.

Důležité je podotknout, že může neznamená musí. Za vším musí být motiv, a nalijme si čistého vína, měl by někdo důvod utrácet peníze a čas na to, aby zjistil, co měla včera Mařenka z Horní Dolní k obědu? Ne, nikoho to nezajímá.

Paradoxně ti lidé s nejobyčejnějšími životy si připadají ohrožení nejvíce. Jistě, je to pochopitelné, vyvolává to v nich pocit důležitosti, ale nebylo by možná od věci se občas zamyslet, co by kdo získal tím, že by naprosto obyčejné lidi jakkoliv očipoval. Maximálně kvantum a kvantum dat, které jsou naprosto k ničemu.

Suma sumárum lze soukromí každého člověka do značné míry ovlivnit, na což řada lidí kašle. Na internetu se veřejně válí jimi nahrané fotky jejich dětí, lusknutím prstu lze dohledat, kde studovali, jaké párty se zúčastnili a s kým před deseti lety byli na obědě. Najednou jim ale vadí, že by o nich někdo měl nedejbože něco vědět?

Ruku v ruce s fake news o vymyšlených nemocích pak jdou dezinformace o škodlivosti vakcín. Ono je totiž určitě cílem každé vlády, aby co nejvíc mrvila zdraví svých obyvatel. Určitě žádný stát neprahne po tom, mít zdravou, ekonomicky schopnou a pracovitou populaci, že?

Je na čase čelit reálným hrozbám, ne smyšleným výplodům fantazie. A uvědomit si, že pokud už by tedy někdo tak strašně chtěl sledovat každého jednoho člověka na světě, proč by utrácel kvantum peníze za vymýšlení fiktivních pandemií a vakcín, když například internet nebo mobilní telefon si každý člověk zaplatí sám a pořídí si ho dobrovolně?