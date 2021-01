KOMENTÁŘ: Odpůrci vakcíny s Davidovou hvězdou musejí hned na očkování. Proti hlouposti

Cíleně překrucují dějiny, aby na sebe upozornili. Odpůrci očkování proti covidu-19 však způsobili bolest Židům, kteří si prošli peklem v koncentračních táborech, kam je nahnali nacisté. Pokud si někdo oblečení ozdobí Davidovou hvězdou, aby se pasoval do role perzekuovaného, když nesouhlasí s aplikací vakcíny, nemůže mít mozek.

Orgány by měly zahájit stíhání pro popírání holocaustu

Nikdo část populace, která nesouhlasí s očkováním, nepronásleduje tak jako Židy, kteří povinně a nedobrovolně museli nosit žlutou hvězdu. Lidé, kteří se v pátek pyšnili hvězdou s nápisem Neočkovaný, ztratili rozum a soudnost. Nyní by měly zbystřit orgány činné v trestním řízení a zahájit proti nim stíhání, a to pro popírání holocaustu, i když policie tvrdí, že k protiprávnímu jednání nedošlo.

Součástí alespoň morálního trestu by pro část aktivistů, která uráží Židy a jejich osudy, měly být besedy s těmi, kteří zažili utrpení v koncentračních táborech. A všechna místa, kde genocida probíhala, by měli objet. Možná by si při líčení o zvěrstvech německého lékaře Josefa Mengeleho, který proslul sadistickými experimenty a poslal téměř půl milionu vězňů do plynové komory, uvědomili, jak urazili a znesvětili Židy. Během holocaustu jich podle některých odhadů zemřelo až na šest milionů.

Kdyby nehoráznost, jakou předvedli demonstrující zneužitím žluté hvězdy, viděl sir Nicholas Winton, jenž v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného území Československa před transportem do koncentračních táborů, musel by se i tento mírumilovný muž rozhněvat. Možná by na okamžik přestal být typickým gentlemanem a jeho rétorika by zhrubla. Nikdo by se mu nemohl divit. Dodnes jsou mu tehdejší děti, kterým umožnil odjezdy vlakem do Spojeného království, nesmírně vděčné a zavázáné. Bez nich by většina z nich nežila, nezaložily by v pozdějším věku rodiny. Sir Winton je tak otcem téměř sedmi stovek životů, které vytrhl před cynickou nacistickou náručí plné apokalypsy.

Odpůrci očkování, kteří neváhali svým gestem urazit židovskou obec, by si rovněž měli vyslechnout příběhy rodičů, kteří bohužel museli nastoupit do nelidských transportů. Tragédii s nuceným odjezdem potomků dojemně popsal například slovutný spisovatel Ota Pavel v knize Smrt krásných srnců. Jak by se samotní z ironizujícího davu asi tvářili, kdyby jim nacisté brali část rodiny a mířili by do táborů? Jak by reagovali?

Dopustili se neomluvitelného a neodpustitelného přešlapu, který nemohl zůstat bez odezvy ani u izraelského velvyslance v Praze Daniela Merona. Ještě, že je diplomatem, jinak by rozhodně použil silnější výrazy než jen neúcta a urážka památky obětí holocaustu. Používání žluté Davidovy hvězdy jako protest proti očkování je hanebnost a normální lidé se za akci intelektuálně méně zdatných jedinců musejí stydět. Každý má v demokratické společnosti právo vyjádřit svůj názor, ale je nepřijatelné, aby svým nesouhlasem bagatelizoval skupinu populace, na níž byla spáchána genocida.

Křiklouni se ohánějí historií, kterou neznají

Nikdo protestujícím neubírá prostor, aby dali najevo, že s očkováním proti covidu-19 nesouhlasí. Forma protestu, ale musí mít vždy odpovídající úroveň. Mít obavy z vakcíny je přirozené a uznávají to i kapacity, které očkování propagují a prosí lidi, aby na něj i přes určitý strach šli. Očkovací látka je opravdu jediným klíčem, který opět odemkne dveře do normálního života, na něž jsme zvyklí a po němž se nám tolik stýská. Několik křiklounů, kteří se dopustili odpudivého gesta, ale podobným způsobem vůbec neuvažuje. Jsou to lidé, kteří rádi exhibují, a jde jim jen o to, aby byli vidět a slyšet. Dělá jim potěšení, když jsou na pět minut pochybné slávy středem pozornosti.

Pokud člověk vidí, jak se situace v současné době dramatizuje a z prvních nemocnic už prosakují informace, že začínají selektovat pacienty, nemůže být sobcem a nechá se naočkovat. Vakcíny totiž opravdu nepochází z dílny Věry Adámkové (za ANO), která na jaře stála v čele výzkumného týmu na vývoj látky. Pokud by ji držitelka bludného balvanu, který uděluje Český klub skeptiků Sisyfos za pseudovědeckou činnost, sama vynalezla, byl by odpor logický.

Za jejím vývojem však stojí desítky odborníků a expertů z celého světa a na její bádání bylo uvolněno neuvěřitelné množství financí. Nyní není vhodné myslet jen na sebe. Očkováním každý z nás ochrání i ty druhé a ulehčí lékařům, sestrám i dalšímu zdravotnímu personálu práci v nemocnici, abychom se zbytečně nestali jejich pacienty. Navíc některé těžké průběhy infekce jsou opravdu znepokojující. I tato fakta by si odpůrci z Václavského náměstí měli uvědomit, i když je demokracie. Svoboda, ale není anarchie, ukrývá v sobě i velký kus zodpovědnosti, která je právě nyní na místě více, než kdy jindy.

A takzvaní vlastenci, kteří se ohánějí dějinami, by si měli uvědomit, že o historii nevědí vůbec nic a svým veřejným výkladem se jen ztrapňují. Národu tak dělají ostudu. Připnout si Davidovu hvězdu jako symbol odporu proti očkování je nechutné, zavrženíhodné i odpudivé. Ti, kdož tak učinili, musejí okamžitě spěchat na očkování, a to proti vlastní hlouposti. Nikdo se nebude zlobit, když půjdou na řadu hned.