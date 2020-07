KOMENTÁŘ: Okamurova SPD okusila vlastní medicínu. Odhaluje tvář a závislost na facebooku, ten by měl přitvrdit

Bůhví kde vznikl obecný názor, že si dnes může kdokoliv říkat a psát cokoliv. Samozřejmě, když půjdeme na dřeň, může, je ale třeba počítat s následky. Ty už několik Čechů za své posty na sociálních sítích pocítilo, a další budou přibývat.

Svoboda slova ani soutěž politických stran, na které se SPD odkazuje v tiskové zprávě, totiž nespočívají v tom, že je možno beztrestně hlásat lži nebo vyzývat k násilí. V ideálním světě by totiž ten, kdo spáchá nějaký přestupek či zločin, tiše vyčkal na soud. Tady ale "zloděj křičí: chyťte zloděje", jak praví známé rčení, a na lidi kolem SPD sedne dvojnásob.

Je to totiž v první řadě sám Okamura, kdo svobodu slova potlačuje. Nejen tím, že k soudu žene přezdívku Pitomio, ale i tím, jak se on sám staví ke kritice a těm, kteří ho kritizují. Netřeba dlouze hledat, na internetu se pohybuje spousta lidí, kteří byli na profilu některého člena SPD včetně Okamury zablokováni.

A nejde jen o takzvané trolly. Najdeme mezi nimi například i několik poslanců. Proč? Jednoduše proto, že se hnutí a jeho členům nehodí do krámu to, co říkají. Než argumentovat, je jednodušší takového člověka zablokovat. Když se ale pokusí stejnou formou někdo reagovat na SPD, tak je zle. A už se hrozí soudy.

Ty se však pochopitelně něčím takovým příliš zabývat nebudou. Facebook sice podléhá některým regulím, stále je to ale společnost, která si může dělat co chce. Ohánět se ústavou je tak v tomto případě jen prázdné tlachání.

Nelze však očekávat, že by se hnutí, na které mají spadeno i jisté státní složky, poučilo a změnilo rétoriku. Právě snaha o vyvolání strachu je tím, čím SPD získává voliče. Bez ohledu na to, kde leží pravda.

Ověřování informací se totiž v některých kruzích nenosí zkrátka proto, že se to nehodí. Jistě, chybu může sem tam udělat každý a najít pravdu v dnešním světě plném lží není vždy jednoduché, pokud jsou ale manipulativní a strach vyvolávající příspěvky téměř na denním pořádku s cílem ovlivnit voliče, nejde o chybu, nýbrž cílené zasévání nejistoty.

A že tomu tak je dokládá právě i poslední krok facebooku, který hrozí SPD, Okamurovi a Fialovi blokací. Zaměstnanci sociální sítě bezpochyby ví, že jde o politiky a politickou stranu, jistě k ní proto přistupují s větší obezřetností, na druhou stranu tou by měl oplývat i každý politik. Což buď nedělá a dezinformace šíří omylem, nebo jde o čiré diletanství.

Tak či tak Okamura aspol. právě okouší vlastní medicínu, a není jim příliš po chuti. Pokud přestanou sdílet a tvořit nenávistné příspěvky, pravděpodobně si profily se stovkami tisíc fanoušků zachovají, podkopou si ale vlastní podstatu své práce, byť je postavena na pochybných základech.

No a pokud budou nadále zasévat nespokojenost a strach, o své profily zřejmě přijdou. Bezpochyby si je založí znovu, málokdy je ale u druhých profilů dosah takový, jako dříve. Navíc se tím nevystavují riziku, že je facebook nezablokuje opět. SPD tak přichází na to, že celou svou kampaň vsadila na špatného koně.

Okamurovi lidé proto stojí před nelehkou volbou, která ale byla potřeba. Za nenávist byla v minulosti zrušena i například populární stránka Opráski sčeskí historje, která se v zásadě pouze snažila na aktuální věci dívat s nadhledem a satirickým až černým humorem. Tak proč ne strana, která svou kampaň staví na nenávisti k muslimům, migrantům a snaze o zruinování Česka jejím vystoupení z EU?

I přesto všechno je ale potřeba lidem z facebooku jednu věc vytknout. To, co dělají, nestačí. Ani zdaleka. Sociální sítě se v posledních letech proměnily, z místa, kde se měli lidé scházet a debatovat, se staly platformy, kam jedinci chodí přesvědčovat ostatní o své pravdě.

Sáhněme si do svědomí všichni, když už něco publikujeme například na onom facebooku, pravděpodobně neočekáváme, že se s někým budeme dohadovat. Ale on ten očekávaný bezmyšlenkovitý souhlas někdy nepřichází, namísto toho se objevují lidé, kteří oponují, a rozjíždí se kolečko textové hádky, která skončí tím, že se obě strany jen více utvrdí ve svých názorech.

Výsledkem takové debaty je jen ztracený čas. Často totiž neobohatí ani jednu stranu. A proto nelze spoléhat na to, že by lidé, kteří ve velkém věří lžím a sami je šíří, najednou procitli. Naopak, na sociálních sítích se to rojí lidmi, kteří konspirační teorie a dezinformace konzumují ve velkém. A to může být v budoucnu zatraceně velký problém.

Ten ale teď nikdo neřeší. Přitom jen v Česku operují tisíce až desetitisíce lidí v rámci skupin, v němž obviňují autority a média z "popírání placatosti Země", z "podpory vymyšleného covidu", z "obhajování zabijáckých 5G sítí", z "šíření chemtrails a čipování", z "masivního utajování mimozemšťanů", z "odmítání bělidel jako ultimátních léků na vše", a takto by se dalo pokračovat donekonečna.

Facebook by měl přitvrdit. Můžeme kladně vítat jeho snahy o regulaci manipulativních příspěvků šířených veřejnými osobami a pokusy o upozorňování na příspěvky, které byly vyhodnoceny jako zavádějící či nepravdivé, to by ale měl být začátek.

Jinak se můžeme brzy dočkat doby, kdy budou například lidé, pomatení představou, že se při výtěru z nosohltanu čipuje, odmítat testování na závažnou pandemickou nemoc. A věřte tomu nebo ne, ale jsou i tací, kteří věří, že tato desítky let stará diagnostická metoda vznikla teprve letos, spolu s covidem, právě za účelem čipování.