Česko premiantem ve zvládaní epidemie? Dávno to neplatí, komentátor sepsul vládu

Slovy komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka už Oslo a Athény zařadily Čechy mezi rizikové státy, proto sen o úspěšném českém boji s covidem-19 patří jen minulosti. Občané ČR, kteří chtějí cestovat do Norska nebo Řecka, se musí prokázat negativním testem na koronavirus. Češi, kteří si koupili zájezd do Řecka, panikaří. Jediné, na co se zmohla česká vláda, jsou řeči, jak jsou Řekové "nespravedliví".

Na jaře si Češi dokázali s prvním náporem nemoci covid-19 poradit díky tomu, že má stát enormní moc nařizovat a vynucovat. Vláda se okamžitě uchýlila k lockdownu i uzavření hranic, včetně zákazu občanů vycestovat do zahraničí, což bylo možná protiústavní. Povinnost mít zakrytá ústa i nos platila při jakémkoliv pohybu mimo bydliště, ačkoliv nebyl dostatek roušek, což pak nutilo lidi si je vyrobit na vlastní pěst.

Extrémní přísnost sklidila své ovoce a počty nakažených i zemřelých byly nižší ve srovnání s většinou evropských zemí. Jakmile se ale Česko dostalo do fáze, kdy už přeci jenom nelze dál uplatňovat takové tvrdé zákazy a příkazy a kdy je naopak nutné přistoupit k těm jemnějším a inteligentnějším, vše se najednou změnilo. Okamžitě jsme se ocitli na seznamu rizikových zemí, kdy jsme na tom v počtu nově hlášených případů nákazy na velikost populace třikrát hůř než Německo a čtyřikrát hůř než dokonce zpočátku nejvíc zasažená Itálie. Jinými slovy se chytrá řešení osvědčila lépe v cizině než v tuzemsku.

Podle Honzejka by měla česká vláda zanechat "předstírání", že se nic neděje, a naopak vnímat, že jí Řekové a Norové svým krokem dávají nějaký vzkaz. Česko zrovna krizi nezvládá nejlépe. Nejlepší by tedy bylo přestat skuhrat v telefonátech s vrcholnými politiky premiantských zemí a konečně přistoupit k nějakému řešení, včetně naslouchání radám odborníků, kteří už začínají bít na poplach.

Hygienické stanice například varují, že už jím činí problém trasovat infekci. Otázkou proto zůstává, jak to budou zvládat na podzim, kdy bude víc případů koronaviru. Za zmínku stojí i kapacita testování, kdy primář oddělení klinické mikrobiologie Thomayerovy nemocnice přiznal, že představa ministerstva zdravotnictví o 15 tisících testů denně je dost naivní. Důvodem je nedostatek vybavení a pracovních sil, před čímž resort zdravotnictví ale strká hlavu do písku.

Komentátor zároveň také řekl, že není ani tak podstatné, jak dlouho členové nynější české vlády spí, nýbrž jak vnímají realitu v době bdění. Jinými slovy by se podle něj měli konečně probrat a uvědomit si, že není čas na politický marketing, nýbrž na reálnou práci.