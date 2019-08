Socha Koněva je už očištěna. Naše akce to nebyla, dušuje se radnice Prahy 6

Na podstavci ale nadále zůstávají patrné stopy červené barvy.

Policie byla k pomníku maršála Koněva přivolána dnes kolem 13:00. Při příjezdu hlídky bylo na místě několik osob, které památník čistily. Policisté zjistili jejich totožnost pro případ dalšího šetření. "Podle mých informací k žádnému protiprávnímu jednání nedošlo," uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Podle televize Prima začala dvojice mužů čistit pomník dnes kolem 10:00 a jejich práce neměla politický podtext. "Bylo to zašpiněné, nikdo to nechce vyčistit, tak by se to mělo vyčistit," řekl jeden z nich. Odmítl, že by byl profesionálním odstraňovačem graffiti.

Mluvčí radnice Prahy 6 Ondřej Šrámek dnes pro ČTK odmítl, že by očištění sochy maršála Koněva iniciovala radnice městské části. Podle něj šlo zřejmě o soukromou iniciativu. "Naše akce to určitě nebyla. Pan starosta (Ondřej Kolář - pozn. red.) jasně řekl, že dokud se s ruskou ambasádou nezačne konstruktivně jednat o tom, kam tu sochu přesunout, tak tam ta barva zůstane," řekl Šrámek.

Sochu v Dejvicích neznámý pachatel polil barvou a popsal v noci na čtvrtek. Policie případ prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za nějž pachateli hrozí až roční vězení.

Pomalování pomníku ostře odsoudilo ruské velvyslanectví v Praze. Označilo ho za barbarský čin a urážku památky vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobozování Československa. Ruské ministerstvo zahraničí si kvůli tomu předvolalo chargé d'affaires českého velvyslanectví v Moskvě. Podle mluvčí českého ministerstva zahraničí Zuzany Štíchové už se schůzka uskutečnila, bližší informace k obsahu setkání ale česká diplomacie nezveřejnila.

Kolem Koněvovy sochy panuje kontroverze, v minulosti se objevila iniciativa žádající její odstranění. Pomník se dlouhodobě stává terčem vandalů, například loni v květnu jej někdo polil růžovou barvou.

Při loňském 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa odhalila radnice Prahy 6 u sochy tabulku s doprovodným textem. Ten popisuje roli maršála Koněva v roce 1945, kdy osvobozoval Československo od nacistů, v roce 1956, kdy řídil potlačení maďarského povstání, i v roce 1961, kdy se jako velitel skupiny sovětských vojsk podílel na řešení berlínské krize výstavbou berlínské zdi. "V roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa," stojí také na desce.

Proti vysvětlující tabulce protestovali čeští komunisté, nelíbí se ani ruskému velvyslanectví.